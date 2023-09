„Lass dich überwachen!“ Jan Böhmermann überrascht Zuschauerin aus Saarbrücken mit Internet-Peinlichkeiten

„Wer ist Sir Archiebald?“, fragte Böhmermann als nächstes. Die Antwort: Alessandras Dalmatiner, dem sie eine eigene Instagram-Seite namens „Archies Königreich“ mit Fotos und Geschichten aus dem Hundealltag widmet. Unter anderem von einem „Horror-Spaziergang des Grauens“, bei dem Archiebald zuerst einen Schwan angreifen wollte, sodass Alessandra sich „mitten an der Promenade fast aufs Maul legte“, bevor der Hund sich auf eine Birne stürzte. Tja, was eben so passiert auf einem Spaziergang an der Berliner Promenade. Und auch hier konnte sich Böhmermann natürlich sein bereits bekanntes Saarland-Bashing nicht sparen: „Ein Dalmatiner, der Birnen frisst, eine Freundin, die einem kein Faultier-Kissen schenkt, dann wohnt man auch noch in Saarbrücken – aber es kam sogar noch schlimmer in deinem Leben.“