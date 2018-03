Lange Wartezeiten in Saar-Kliniken wegen Grippewelle

Weil die Krankenhäuser im Land wegen der heftigen Grippewelle „an die Grenzen der Belastbarkeit“ stoßen, kann es für Patienten zu langen Wartezeiten kommen. Darauf hat Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag hingewiesen. „Wir bitten um Verständnis, dass es in einer solchen Situation zu Engpässen in den Krankenhäusern kommt, da die Grippewelle immer noch anhält“, sagte Bachmann. Besonders bei den Beatmungsplätzen „ist es eng“. Die Ministerin rief die Bevölkerung auf, Hygieneregeln zu beachten, und dankte Ärzten und Pflegern für ihr „engagiertes Wirken“.