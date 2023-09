Freisprechungsfeier der Landwirtschaftskammer im Saarland Gärtner, Forstwirt oder Pferdewirt – „Grüne Berufe“ sind gefragt

Im Einzelnen sind dies 25 Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, zehn Gärtner in den Fachrichtungen Zierpflanzenbau, Baumschule, Gemüsebau und Friedhofsgärtnerei, sechs Landwirte, zwölf Pferdewirte aus den Fachrichtungen Haltung und Service sowie in der Fachrichtung Spezialreitweisen, zwei Winzer, fünf Forstwirte, 20 Helfer im Gartenbau sowie eine Helferin in der Pferdewirtschaft.