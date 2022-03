Wahlparty im „Ego“ fällt ins Wasser : „Bitterer Wahlabend“: FDP verpasst die Rückkehr in den Landtag nach langem Zittern knapp

„Bitterer Wahlabend“: FDP verpasst die Rückkehr in den Landtag nach langem Zittern knapp

Saarbrücken Das hatte sich die FDP anders vorgestellt: Statt nach zehn Jahren den Wiedereinzug in den Landtag kräftig zu feiern, musste über Stunden gezittert werden. Dann der Schock.

Mit den „besten Partys in Saarbrücken“ wirbt der Nachtclub „Ego“ im Internet. Ob die Saar-FDP den Ort, wo einst die Disco „N8werk“ und noch früher das „Gloria“ beheimatet waren, deshalb ausgesucht hatte für ihre Wahlparty am Sonntagabend – im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung? Als um 18 Uhr die rund 150 anwesenden Parteifreunde gespannt auf den riesengroßen Bildschirm über der Tanzfläche blickten, war von Partystimmung dann aber wenig zu spüren. Stattdessen: 5,0 Prozent, kurzes Klatschen und der Beginn des großen Zitterns.

„Es wird ganz, ganz eng werden“, sagte Landeschef Oliver Luksic in einer ersten Reaktion, um schon im nächsten Satz der SPD und Anke Rehlinger zu ihrem „fulminanten Sieg“ zu gratulieren. Den eigenen Leuten dankte Luksic für einen „wahnsinnig guten“ Wahlkampf: „Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt drücken wir alle die Daumen, und dann werden wir es hoffentlich schaffen.“

Grünen fehlten 23 Stimmen für Einzug in den Landtag – oder gibt es doch noch eine Chance?

Landtagswahl im Saarland : Grünen fehlten 23 Stimmen für Einzug in den Landtag – oder gibt es doch noch eine Chance?

Bei der ARD-Hochrechnung um 19.58 Uhr dann der Schock: Plötzlich waren die Liberalen mit 4,9 unter die magische Fünf-Prozent-Hürde gerutscht. Und es sah jetzt so aus, als würde die Partei die Rückkehr in den Landtag verpassen. Vielen im Saal verging da der Appetit auf Brezeln, Kartoffelsuppe und Gulaschsuppe, die zur Stärkung gereicht wurden.

Vorläufiges Ergebnis ist da: Rehlinger nimmt „Wählerauftrag an“ – Hans will heute über Rücktritt entscheiden

Landtagswahl 2022 – Ergebnisse im Überblick : Vorläufiges Ergebnis ist da: Rehlinger nimmt „Wählerauftrag an“ – Hans will heute über Rücktritt entscheiden

Je später der Abend wurde, desto mehr verdüsterten sich die Gesichter. Und eine gute Stunde später, als im vorläufigen amtlichen Endergebnis die Liberalen sogar nur noch bei 4,8 Prozent lagen, war die Party endgültig vorbei. „Alle sind traurig“, sagt Landeschef Luksic der SZ: „Ein bitterer Wahlabend, es hat an ganz wenigen Stimmen gelegen.“ Ein „Lichtblick“ sei das gute Ergebnis bei den jungen Wählern und in Saarbrücken, „aber in der Fläche haben wir leider ein paar Stimmen liegen lassen“.