ZDF sendet aus Völklinger Hütte : AfD-Politiker Wirth: „Wir können im Saarland nicht ohne Cattenom bestehen“

Liveblog Am Sonntag wird im Saarland gewählt. Deshalb sendet das ZDF-Morgenmagazin an diesem Freitag unter anderem aus der Völklinger Hütte und hat die Spitzenkandidaten der Parteien zu Gast.

Das ZDF-Morgenmagazin stellt den Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im Saarland kurz vor der Wahl noch einmal Fragen zu aktuellen Themen wie dem Ukraine-Krieg und den Zukunftsplänen der Parteien für das Saarland. Den Anfang machte Barbara Spaniol. Die Spitzenkandidatin von „Die Linke“ bedauerte im Interview den Parteiaustritt von Oskar Lafontaine und warf der saarländischen Regierung Versäumnisse in der Bildungspolitik vor. „Das große Problem ist der Mangel an Sprachförderkräften. Es fehlt überall Personal. Hier hat die große Koalition völlig versagt“, sagte Spaniol am Freitagmorgen.