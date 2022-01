Landtagswahl im Saarland : AfD beschließt Last-Minute-Liste für Saarbrücken: Ex-Parteichef Josef Dörr Spitzenkandidat

Josef Dörr Foto: BeckerBredel

Das Landgericht hatte die Liste der AfD für den Wahlkreis Saarbrücken gekippt. Kurz vor Toresschluss wählte die Partei nun eine neue – mit Josef Dörr an der Spitze. Er machte seiner Partei ein Angebot.

Auf den allerletzten Drücker hat die AfD am Mittwochabend eine neue Liste für die Landtagswahl im Regionalverband Saarbrücken aufgestellt. Einziger Kandidat für den Spitzenplatz bei der Versammlung in Dudweiler war der Fraktionsvorsitzende im Landtag und frühere Landesvorsitzende Josef Dörr. Der 83-Jährige erhielt 47 von 51 gültigen Stimmen. Die Frist zur Einreichung von Wahllisten für die Landtagswahl endet am Donnerstag um 18 Uhr.

Zu der Neuwahl hatte der Bundesvorstand eingeladen, nachdem das Landgericht Saarbrücken die bisherige, am 27. November 2021 aufgestellte Liste mit dem Dörr-Gegner René Selzer auf Platz eins in der vergangenen Woche wegen Formfehlern gekippt hatte. Er trat am Mittwoch nicht erneut an.

Ohne neue Liste hätte die AfD im Regionalverband Saarbrücken – wo rund ein Drittel der Wähler leben – nicht gewählt werden können. Dadurch wären die Chancen der AfD auf einen Landtagseinzug stark gesunken. Ein Teil der Versammlung hatte die Neuwahl verhindern wollen, fand dafür aber keine Mehrheit. Über die Zulassung der neuen Liste entscheidet am Freitag kommender Woche der Kreiswahlausschuss.