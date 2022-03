Veranstaltung in Saarbrücken : Wahlkampfabschluss der Liberalen – Christian Lindner: Mit der FDP ist ab Sonntag im Saarland wieder zu rechnen

Veranstaltung in Saarbrücken

Saarbrücken Wegen des Wahlkampfabschlusses der Saar-FDP kam Bundesfinanzminister Christian Lindner am Freitagabend nach Saarbrücken. Lindner und FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter gaben sich vor der Landtagswahl am Sonntag optimistisch.

FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter sprach bei der Wahlkampfabschlussveranstaltung über viele Probleme saarländischer Wirtschaftsunternehmen, die sie vielfach in den letzten Wochen besucht habe. Das Saarland habe enorme Schwächen in der digitalen Infrastruktur und zu viele Baubehörden, die mit unterschiedlichsten Auslegungen von Vorschriften die wirtschaftliche Entwicklung des Landes behindern würden.

Im Bereich der Bildung müssten die mittleren Bildungsabschlüsse eine neue Bedeutung erlangen. Die berufliche Orientierung müsse in die Schulen zurück, damit Talente entdeckt werden könnten. Mit der FDP im Landtag könne das gelingen. Die Start-up-Landschaft im Saarland sei unzureichend, trotz guter Ideen würden Ansiedlungen nicht gelingen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner ging auf den Investitionsstau in Deutschland ein. In vielen Schulen habe sich seit Jahrzehnten nichts mehr getan. Selbst der Unterricht habe sich kaum verändert. Zugleich würden Schüler aus der Ukraine selbst in Kriegszeiten aus der Ferne digital unterrichtet. Der Digitalpakt Schule sei die Lösung. Den Rotstift bei Bildung anzusetzen, verbiete sich. Die Saar-CDU aus der Regierungsverantwortung zu entlassen, sei ein Gebot "mitmenschlicher Schonung". Ab Sonntag sei mit der FDP im Land wieder zu rechnen.