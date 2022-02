Auswirkungen des russischen Einmarsches : Krieg in Europa – Keine Zeit für Fastnacht und Wahlkampf im Saarland

Foto: BeckerBredel

Meinung Russland hat die Ukraine überfallen. Fastnacht und Wahlkampf passen nicht in die Zeit. Oder will man schunkeln und feurige Aschermittwochsreden halten, während in der Ukraine Raketen einschlagen?