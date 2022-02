Live-Ticker : Impfpflicht, Arbeitsplätze, Umfragewerte: So positionieren sich Hans und Rehlinger im TV-Duell

Liveblog Fünf Wochen vor der Landtagswahl im Saarland stehen sich Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) in einem TV-Duell gegenüber. Alle Entwicklungen im Ticker.

In der Sendung „Das Duell“ am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr im SR Fernsehen stellen sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD live den Fragen der SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und des Programmchefs, Roman Bonnaire.

Nach Angaben des Senders ist es das einzige direkte TV-Rededuell von Tobias Hans und Anke Rehlinger vor der Saar-Wahl am 27. März.

Das Duell wird ebenfalls im Livestream auf SR.de und auf AntenneSaar übertragen. Anschließend ist die Sendung in der ARD Mediathek und auf YouTube abrufbar.

Wir begleiten das TV-Duell für Sie hier im Live-Ticker – und direkt nach der Sendung analytisch und einordnend auf saarbruecker-zeitung.de.

Das TV-Duell von Hans und Rehlinger im SZ-Ticker:

17. Februar, 20.59 Uhr:

Auf alternative Berufswünsche angesprochen, verriet Rehlinger, dass sie gerne Polizistin geworden wäre. Tobias Hans hätte sich vorstellen können, Kfz-Mechaniker zu werden.

17. Februar, 20.55 Uhr: Mögliche Koalitionen

Tobias Hans sagte, dass er der SPD im Falle eines Wahlsieges wieder ein Koalitionsangebot machen werde. Rehlinger schloss eine große Koalition ebenfalls nicht aus. Sie könne sich jedoch keine Koalition mit der Linkspartei vorstellen.

17. Februar, 20.50 Uhr: Klimaschutz

„Aufgrund der Kleinheit des Landes, und weil ein großer Teil des Landes mit Wald bewachsen ist, wird es mit uns keine neuen Windräder geben“, sagte Hans. „Aber: Wir setzen auf Fotovoltaik".

17. Februar, 20.47 Uhr:

Auf den Klimaschutz angesprochen, will Anke Rehlinger auf Fotovoltaik setzen. Da hätte man schon viel Zeit verloren. „Geredet haben wir genug, jetzt müssen wir ran.“ Man müsse nur auf das Ahrtal blicken. Eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien und eine Halbierung des CO2-Ausstoßes sei das Ziel.

17. Februar, 20.43 Uhr: Arbeitsplätze und SVolt im Saarland

Im Saarland-Trend haben die Saarländer Arbeitsplätze als eines der wichtigsten Themen angegeben. Rehlinger glaube daran, man als Regierung Arbeitsplätze im Saarland erhalten und auch neue schaffen könne: „Das traue ich diesem Land zu“. Verlorene Arbeitsplätze könnten an anderer Stelle wieder kompensiert werden. Sie glaube an neue Stellen im industriellen Bereich, der Autoindustrie, der Stahlindustrie und Tourismus, Gastronomie und Start-Ups. Ihr Ziel seien 400 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.

Hans zeigt sich über diese Aussage verwundert: „Anke Rehlinger weiß, dass wir vor Corona 396 000 Beschäftigungsplätze hatten. Ich denke wir reden ja über sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Da muss ich sagen: 4000 neue Arbeitsplätze ist jetzt nicht überambitioniert.

Die Neuansiedlungen von Nobilia und SVolt sei eine Gemeinschaftsleistung der derzeitigen Regierung, so Hans. Er wolle sich für mehr Gründungen im Saarland einsetzen. „Wir brauchen mehr Unternehmen wie IDS Scheer, wie innexio, wie Pyrum oder Neodigital, die im Saarland gegründet worden sind und dort groß geworden sind“.

Einem anderen Standort als das Linslerfeld für die geplante SVolt-Batteriefabrik erteilte der Ministerpräsident eine Absage. SVolt sei an diesen Standort gebunden. „Wenn sich die Menschen vorstellen, dass sie das schöne Linslerfeld erhalten können, gleichzeitig aber weiterhin zu Ford arbeiten gehen können, denen muss man zurufen: 'Das wird nicht funktionieren'. An dieser Ansiedlung von SVolt hängt auch, ob es uns gelingt, Ford im Saarland zu halten - was uns beiden sehr wichtig ist.“

Wenn er dann von den Grünen höre, dass man für SVolt sei, aber nicht im Linslerfeld, „dann muss man sagen: Wer Grün wählt, der verhindert die Ansiedelung von SVolt und wer mit Grün koaliert, verhindert es auch.“

17. Februar, 20:40 Uhr: Impfpflicht und Corona-Pandemie

Rehlinger sprach sich für die allgemeine Impfpflicht aus. „Das Problem ist, dass die Menschen nicht mehr dran glauben“, sagte Hans.

Er warf den SPD-Ministerpräsidenten vor, sich „aus Kadergehorsam“ beim Impfregister querzustellen. „Hier geht es darum, ob wir die Freiheiten die wir jetzt bekommen, im Herbst schon wieder zurücknehmen müssen“, konterte Rehlinger. Deshalb dürfe man keine Hürden aufbauen, die bis dahin nicht zu schaffen seien.

Zum Handeln der Saar-Regierung in der Corona-Krise sagte Hans: „Die Gewissheit von heute ist oft der Irrtum von morgen“. Es gäbe kein Patentrezept und man hätte in Deutschland und im Saarland alles getan, um die Bevölkerung zu schützen.

17. Februar, 20.30 Uhr:

Anke Rehlinger und Tobias Hans versprachen beide eine Senkung der Kita-Gebühren - und das noch vor Ende der nächsten Legislaturperiode.

17. Februar, 20.22 Uhr: Umfragewerte beim Saarlandtrend

Die SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger führte ihr gutes Abschneiden im Saarland-Trend auf politische Themen zurück. Die Bürger würden sehen, dass die SPD in der Regierung Erfolge erzielt hätte. Sie betont die Fortschritte der SPD in der Bildungspolitik und in der Wirtschaft.

17. Februar, 20.19 Uhr:

Auf die schlechten Umfragewerte der CDU beim aktuellen Saarland-Trend angesprochen, verwies Tobias Hans darauf, dass es sich hierbei um „Momentaufnahmen und nicht um Wahlprognosen“ handele. Deswegen sei er auch nicht „völlig erschüttert“. Den Grund für die schlechten Umfragewerte sehe er in seiner Rolle als Überbringer der schlechten Neuigkeiten während der Corona-Pandemie - auch wenn die Maßnahmen in der Koalition mit der SPD entstanden sind. „Es bleibt ein Stück weit mehr an mir persönlich hängen“, so Hans.

17. Februar, 18 Uhr: SPD baut Umfrage-Vorsprung aus

Am frühen Mittwochmorgen wurde der neue SR-Saarland-Trend des Meinungsforschungsinstituts Infratest-Dimap veröffentlicht. Dabei zeigt sich: Die SPD und ihre Spitzenkandidatin Anke Rehlinger können ihren Vorsprung gegenüber der CDU deutlich ausbauen.

Für Rehlinger ergeben sich mehrere Koalitionsoptionen, für Hans ist ein massiver Endspurt nötig, um Chancen auf einen Verbleib im Amt zu haben.

