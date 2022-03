SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger ist an Covid-19 erkrankt

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist in den vergangenen Tagen angestiegen. Nun hat sich auch SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger infiziert. Kurz vor der Landtagswahl.

SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger ist an Covid-19 erkrankt. Sie sei „leider auch nicht ganz symptomfrei“, erklärte die saarländische Wirtschaftsministerin. Nach einem positiven Schnelltest am Sonntag bestätigte ein PCR-Test heute die Infektion der stellvertretenden Ministerpräsidentin. Am Nachmittag veröffentlichte Rehlinger eine Videobotschaft, über die sie ihre Ansteckung öffentlich machte.