TV-Sendung Markus Lanz : Tobias Hans: „Das war eine Fehleinschätzung aus heutiger Sicht“

Am Freitag stimmen Bund und Länder über neue Corona-Regeln ab. In der Talksendung von Markus Lanz hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans zu einer allgemeinen Impfpflicht geäußert.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans war am Mittwoch zu Gast in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Kritisiert wurde Hans vor allem wegen der hohen Corona-Inzidenzen und der schlechten Datenlage. „Wir müssen damit leben, dass wir vor Mitte des Monats keine validen Zahlen haben“, sagte Tobias Hans.

Der Ministerpräsident machte die hohen Corona-Fallzahlen auch an der Abschaffung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite durch die Ampel-Regierung fest. „Dass Omikrom kommt, war auch vor den Feuertagen klar. Es war deshalb falsch, von der epidemischen Notlage abzurücken“. Markus Lanz erinnerte den Ministerpräsidenten daran, dass er selbst im Herbst noch für die Abschaffung der bundesweiten epidemischen Notlage war. „Damals waren wir davon zeugt, dass wir durch die Impfquote geringere Zahlen haben würden. Das war eine Fehleinschätzung aus heutiger Sicht“, sagte Hans.

Hans für Impfregister

Lanz Gäste, Immunologe Carsten Watzl, Journalistin Nadine Lindner und FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus diskutierten zudem darüber, dass bei vielen Menschen in Krankenhäusern nicht klar sei, ob sie geimpft seien oder nicht. „Wir wissen es nicht genau“, sagte Hans gefragt zur Datenerfassung im Saarland. „Dieser Patient kommt in den Status unbekannt“, so der CDU-Politiker.