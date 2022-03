Kommentar zur Elefantenrunde : Hans vs. Rehlinger? Das war ein Duell ohne Kämpfer

Foto: dpa/Harald Tittel

Meinung Saarbrücken Auch in der jüngsten Umfrage klar distanziert, dazu durch Corona-Quarantäne zu reinen Bildschirmauftritten gezwungen, hätte Tobias Hans in der SR-Fernsehrunde am Donnerstagabend versuchen müssen, Boden gegen Anke Rehlinger gutzumachen. Doch ein Duell wurde es nicht.