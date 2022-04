Landtagswahl im Saarland 2022 – die Reaktionen im Ticker : SPD will Ministerien und Behörden im Saarland neu organisieren

SPD will Ministerien und Behörden im Saarland neu organisieren

Liveblog Warten auf das endgültige Endergebnis: Wegen der Landtagswahl im Saarland tagen an diesem Donnerstag und Freitag die Kreiswahlausschüsse. Alle Ergebnisse und Entwicklungen im Live-Ticker.

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland laut vorläufigem Endergebnis mit riesigem Abstand gewonnen (43,5 Prozent). Die CDU mit Spitzenkandidat Tobias Hans landete mit großen Verlusten auf Platz 2 (28,5 Prozent). Damit wird Anke Rehlinger (SPD) die neue Ministerpräsidentin. Sie kann im Saarland künftig mit absoluter Mehrheit regieren – auch, weil Grüne, FDP und Linke den Einzug in den Landtag jeweils verpassten. Unter den kleinen Parteien schaffte es nur die AfD über die Fünf-Prozent-Hürde.

Tobias Hans kündigte am Tag nach dem Wahldebakel den Rücktritt als CDU-Landesvorsitzender an. Auf einem vorgezogenen Landesparteitag für den 28. Mai will Landtagspräsident Stephan Toscani als neuer Chef der Saar-CDU kandidieren.