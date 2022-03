Landtagswahl 2022 – die Reaktionen im Ticker : Kreiswahlausschüsse tagen noch diese Woche – möglicher Saar-CDU-Nachfolger spricht nach Hans-Rücktritt

Liveblog Auf dem Weg zum endgültigen Wahlergebnis der Landtagswahl im Saarland tagen an diesem Donnerstag und Freitag die Kreiswahlausschüsse. Nach dem Rückzug von Tobias Hans spricht jetzt erstmals Stephan Toscani, der sein Nachfolger an der CDU-Spitze werden will. Alle Ergebnisse und Entwicklungen im Live-Ticker.

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland laut vorläufigem Endergebnis mit riesigem Abstand gewonnen (43,5 Prozent). Die CDU mit Spitzenkandidat Tobias Hans landete mit großen Verlusten auf Platz 2 (28,5 Prozent). Damit wird Anke Rehlinger (SPD) die neue Ministerpräsidentin. Sie kann im Saarland künftig mit absoluter Mehrheit regieren – auch, weil Grüne, FDP und Linke den Einzug in den Landtag jeweils verpassten. Unter den kleinen Parteien schaffte es nur die AfD über die Fünf-Prozent-Hürde.

Tobias Hans kündigte am Tag nach dem Wahldebakel den Rücktritt als CDU-Landesvorsitzender an. Auf einem vorgezogenen Landesparteitag für den 28. Mai will Landtagspräsident Stephan Toscani als neuer Chef der Saar-CDU kandidieren.

Das Wichtigste zur Saarland-Wahl in Kürze:

Wir haben nicht nur den Wahltag live begleitet, sondern berichten auch über die Nachwirkungen und Folgen im Saarland. Alle wichtigen Informationen und exklusiven Stimmen finden Sie im Ticker.

Die Spitzenkandidaten der Parteien:

Die AfD trat ohne Landesliste an.

