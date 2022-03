Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl Saarland : Haben die Grünen doch noch eine Chance auf den Einzug in den Landtag?

Update Saarbrücken Die Grünen wollten bei der Landtagswahl im Saarland nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Laut vorläufigem Ergebnis verpassen sie den Einzug jedoch ganz knapp. Haben sie trotzdem noch eine Chance?

Nach den ersten Hochrechnungen am Wahlabend hofften die Grünen noch auf einen Einzug in den saarländischen Landtag. „Wir haben zusammengehalten - so muss es im Landesverband jetzt weitergehen“, sagte Spitzenkandidatin Lisa Becker (31) aus Blieskastel in Saarbrücken „vorsichtig optimistisch“. „Man kann die Situation hier im Saarland nicht mit der der Bundespartei vergleichen", sagte sie am Sonntag in Saarbrücken.

Bereits die letzten Hochrechnungen sahen die Grünen jedoch unter der 5-Prozent-Hürde. Mit dem vorläufigen Endergebnis steht nun fest: Lediglich wenige Stimmen haben den Grünen gefehlt - sie kommen auf 4,99502 Prozent. Insgesamt fehlten laut vorläufigem amtlichem Endergebnis 23 Stimmen zum Einzug in den Landtag.

Landtagwahl Saarland: Schaffen die Grünen doch noch den Einzug?

Die Landeswahlleiterin verwies am Sonntagabend wegen des „knappen vorläufigen amtlichen Endergebnisses“ darauf, dass beim endgültigen Ergebnis noch Abweichungen möglich seien. Dies betreffe die Zahl der Wahlberechtigten, der Wählerinnen und Wähler sowie der gültigen und ungültigen Stimmen, aber auch die Sitzverteilung im Landtag. Würden die Grünen den Einzug in den Landtag doch noch schaffen, würde dies aber aller Voraussicht nach nichts an der absoluten Mehrheit der SPD ändern. Geplant ist, dass der Landeswahlausschuss das endgültige Wahlergebnis am 6. April bekanntgibt.

Bei den Grünen im Saarland herrscht wegen des wohl knapp verpassten Einzugs in den Landtag große Enttäuschung. „Das ist natürlich ein sehr bitteres Ergebnis für uns“, sagte die Spitzenkandidatin Lisa Becker am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Dass die Grünen nicht in das Landesparlament gekommen seien, sei auch „eine Katastrophe für die Demokratie und die Pluralität im Landtag“. Neben CDU und SPD ist im neuen Landtag nur noch die AfD vertreten.

„Es ist auch für unsere Themen bitter“, sagte Becker. Die Grünen hätten sich Klimaschutz, erneuerbare Energie und Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben. „Wir müssen uns jetzt erstmal sortieren.“

Die SPD holt mit 29 der 51 Sitze im Landtag die absolute Mehrheit und ist auf keinen Koalitionspartner angewiesen. Koalitionen sind dennoch möglich: mit der CDU, für die Anke Rehlinger durchaus Sympathien hat, und mit der AfD, was die SPD aber ablehnt. Sollten es die Grünen doch noch in den Landtag schaffen, ist auch rot-grün nicht ausgeschlossen.

Neben SPD (43,5 Prozent) und CDU (28,5 Prozent) gelang laut vorläufigem Ergebnis nur noch der AfD mit 5,7 Prozent (2017: 6,2) der Einzug in den Landtag. Die FDP verpasste den Einzug ins Landesparlament mit 4,8 Prozent (2017: 3,3). Einen Absturz erlebte die Linke, die mit 2,6 Prozent nur noch etwa ein Fünftel der Wählerschaft von 2017 (12,8) mobilisieren konnte.

Spitzenkandidatin der Grünen wollte einen Neuanfang

Noch bei der Bundestagswahl 2021 war die Partei an der Saar so zerstritten, dass sie keine gültige Landesliste zustande brachte. Der Streit hatte sich vor allem an der Rolle von Ex-Landeschef Hubert Ulrich entzündet, zentraler Kopf der innerparteilichen Opposition. Danach reihte sich an der Spitze der Partei Rücktritt an Rücktritt.