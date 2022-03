Die Aufgaben des Parlaments im Saarland : Was macht der saarländische Landtag eigentlich das ganze Jahr?

Blick in den Plenarsaal des Landtags in der Franz-Josef-Röder-Straße am Saarbrücker Saarufer. In den vergangenen beiden Jahren wich das Parlament für seine Debatten meist in die Congresshalle und die Saarlandhalle aus, weil dort die Mindestabstände besser eingehalten werden können. Foto: dpa/Oliver Dietze