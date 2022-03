Landtagswahl im Saarland 2022 : Bunt.Saar stellt Wahlprogramm für die Landtagswahl vor – das sind die wichtigsten Punkte und Ziele

Werner Ried ist Spitzenkandidat der Landesliste von Bunt.Saar. Die neue sozial-ökologische Liste gibt sich nach den ersten Wochen des Wahlkampfes noch optimistischer. Foto: BeckerBredel

Illingen Die neue Liste Bunt.Saar hat am Sonntag auf ihrer Mitgliederversammlung ihr Wahlprogramm in Illingen vorgestellt. Das Wählerbündnis will ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Saarland gestalten.

Die neue sozial-ökologische Liste Bunt.Saar hat am vergangenen Sonntag auf einer Mitgliederversammlung ihr Programm für die Landtagswahlen am 27. März verabschiedet.

Wahlprogramm der Bunt.Saar für die Landtagswahl im Saarland: Klimaschutz

Das Wählerbündnis nimmt Klimaschutz als oberstes Thema. So sollen etwa, statt wie bisher zwei Prozent der Landesfläche, sechs Prozent für den Ausbau der Windkraft im Saarland ausgewiesen werden. Zudem setzt die Liste auf eine Verkehrswende. „Unser Spitzenkandidat hat scharfe Kritik an der SPD geübt, die im Moment Scheininitiativen startet, aber auf der anderen Seite sind Angebote der Bahn zur Bahnhofssanierung abgelehnt worden“, sagt Frank Lichtlein, Vorstandsmitglied und Schriftführer.

Wahlprogramm der Bunt.Saar für die Landtagswahl im Saarland: Förderung der Stahlindustrie

Ein weiteres Thema für Bunt.Saar ist der sinnvolle Einsatz von grünem Wasserstoff zur Förderung der Stahlindustrie. „Man muss den Menschen im Land die Wahrheit sagen, was die Zukunft des Verbrennermotors angeht“, sagt Lichtlein. Auf eine veraltete Technologie zu setzen, werde sich rächen. „Wir wollen nicht, dass in Zukunft die großen Industrien gefördert werden. Wir setzen auf den Mittelstand und kleine, flexible Unternehmen.“ Als Maßnahmen dafür wolle die Liste unter anderem die berufliche Bildung ausbauen. „Wir wollen Ford-Mitarbeitern mit handwerklicher Ausbildung den Wechsel ins Handwerk erleichtern, wo es ein echtes Personalproblem gibt“, erklärte Lichtlein.

Bunt.Saar entstand aus dem Streit der Grünen und Linken im Saarland

Die Liste, die derzeit rund hundert Mitglieder zählt, wurde aus der Klimaschutzbewegung und anderen ökologischen und sozialen Verbänden heraus gegründet, weil Grüne und Linke im Land zerstritten sind. „Wir werden von Verbänden und Organisationen angesprochen und spüren viel Zustimmung“, sagt Lichtlein, auch nach jüngsten Treffen mit der Arbeitskammer, der Armutskonferenz und dem Klimaschutzbündnis. „Das macht uns nach den ersten Tagen und Wochen des Wahlkampfes noch optimistischer, was das Erreichen des Zieles Landtag angeht, als am Anfang.“ Spitzenkandidaten sind Werner Ried (Landesliste), Heike Hanson (Saarlouis) und Armin König (Neunkirchen).

