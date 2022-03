Ergebnis im Live-Ticker : Wahlkreis Saarlouis: SPD gewinnt mehr als 14 Prozent – CDU verliert zweistellig

Liveblog Wer regiert das Saarland künftig? Die Entscheidung fällt an diesem Sonntag bei der Landtagswahl. Im Wahlkreis Saarlouis treten gleich zwei saarlandweite Spitzenkandidatinnen an. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Im Wahlkreis Saarlouis mit dem Kreis Saarlouis und Merzig-Wadern traten mit Anke Rehlinger und Angelika Hießerich-Peter gleich zwei Spitzenkandidatinnen an. Wer zieht aus dem Wahlkreis in den Landtag ein? Das dürfte erst am späten Abend feststehen.