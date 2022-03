Warum ist ein Loch im Zettel, und wann ist eine Stimme ungültig? : So sehen die Stimmzettel für die Landtagswahl im Saarland 2022 aus

Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Landtagswahl 2022 im Saarland. Manche Stimmzettel sind für die Briefwahl bereits im Umlauf, die meisten werden erst am Wahltag in der Kabine ausgefüllt. Aber warum stehen die Parteien eigentlich in dieser Reihenfolge darauf? Und was soll das Loch im Zettel? Die wichtigsten Infos im Überblick.

In wenigen Wochen wählen die Saarländer ihren neuen Landtag. Menschen, die Briefwahl beantragt haben, erhalten ihn bereits; die meisten werden ihn erst am 27. März in der Kabine ausfüllen, wenn sie einen neuen Landtag wählen: der Stimmzettel. Warum er genau so aussieht, es aber doch ein paar Unterschiede gibt, warum er ein Loch hat und viele andere Fragen beantwortet die SZ im Stimmzettel-Überblick.

Landtagswahl im Saarland 2022: Wie sieht der Stimmzettel aus?

Der Stimmzettel ist in fünf Spalten unterteilt: Listennummer; voller Parteiname und Kreiswahlvorschlag mit allen entsprechenden Kandidaten; Landeswahlvorschlag mit allen entsprechenden Kandidaten; abgekürzter Name der Partei; ein Feld, um ein Kreuz zu setzen.

Das Saarland ist bei der Landtagswahl in drei Wahlkreise unterteilt: Saarbrücken (Regionalverband Saarbrücken), Saarlouis (Merzig-Wadern, Saarlouis) und Neunkirchen (St. Wendel, Neunkirchen und Saarpfalz-Kreis). Jeder Kreis hat eine eigene Version des Stimmzettels, da sich die Kreiswahlvorschläge unterscheiden, beziehungsweise manche Parteien keine Wahlvorschläge für bestimmte Kreise haben. Die Landeswahlvorschläge sind auf allen Zetteln gleich.

Das sind die Briefwahlunterlagen und der Stimmzettel für den Wahlkreis Saarbrücken. Foto: Saarbrücker Zeitung/Klaudia Kendi-Prill

Landtagswahl im Saarland 2022: Wie viele Kreuze mache ich auf dem Stimmzettel?

Alle Wahlberechtigten haben eine Stimme. Damit wählen die Saarländerinnen und Saarländer den Kreiswahlvorschlag einer Partei und zugleich deren Landeswahlvorschlag. Es gibt also keine Erst- und Zweitstimme wie etwa bei der Bundestagswahl. Darum sind Stimmzettel mit mehr als einem Kreuz ungültig.

Landtagswahl Saarland: Wie kommt die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln zustande?

Die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln richtet sich nach dem Ergebnis der vorangegangenen Landtagswahl. Die Partei mit den meisten Stimmen steht also an erster Stelle, die neu hinzugekommenen Parteien schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an.

Landtagswahl im Saarland 2022: Warum sind Lücken in der Liste auf dem Stimmzettel?

Die Listen sind nicht auf allen Stimmzetteln gleich. So fehlt zum Beispiel im Wahlkreis Saarbrücken die Listenposition 8. Auf den Stimmzetteln der anderen Wahlkreise steht hier die Piratenpartei. Diese nimmt ohne Kreiswahlvorschlag für den Wahlkreis Saarbrücken an der Wahl teil. Darum bleibt ihre Position im Wahlkreis Saarbrücken leer.

Auch andere Parteien haben nicht für alle Wahlkreise Vorschläge gemacht. Darum sind auf allen Stimmzetteln ein paar Lücken, die sich von Wahlkreis zu Wahlkreis unterscheiden.

Landtagswahl im Saarland 2022: Warum ist oben rechts ein Loch im Stimmzettel?

Bei der vergangenen Bundestagswahl kursierten im Internet Gerüchte, dass ein Loch im Stimmzettel Hinweis auf Wahlmanipulation sei oder die Stimme ungültig mache. Das stimmt nicht. Dieses Loch befindet sich in der rechten oberen Ecke aller Stimmzettel. Es dient blinden und sehbehinderten Menschen als Orientierung. Daran können sie ertasten, wo die Oberseite des Zettels ist und wo sie die Wahlschablone anlegen müssen.

Landtagswahl im Saarland 2022: Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Das wichtigste ist, dass auf dem Stimmzettel eindeutig erkennbar ist, für wen abgestimmt wird. Ungültig sind darum:

Stimmzettel mit mehr als einer angekreuzten Partei.

Stimmzettel, auf denen das Kreuz in mehrere Felder ragt, sodass nicht eindeutig ist, wer gewählt wurde.

Stimmzettel, die so verschmutzt oder beschädigt sind, dass nicht mehr erkennbar ist, wer gewählt wurde.

Dabei ist gleichgültig, ob Sie ein Kreuz, einen Haken oder andere Zeichen benutzen, um Ihre Wahl zu markieren. Wenn Sie alle Parteien durchstreichen außer der, der Sie Ihre Stimme geben wollen, ist der Stimmzettel gültig. Es muss nur eindeutig erkennbar sein, wem Sie Ihre Stimme geben – ein Fragezeichen als Markierung zum Beispiel macht den Stimmzettel also ungültig. Risse, Knicke, Löcher und andere Beschädigungen spielen keine Rolle, solange erkennbar bleibt, wem Sie Ihre Stimme geben. Auch der Stift, mit dem Sie den Stimmzettel ausfüllen, spielt keine Rolle. Kommentare auf dem Zettel machen ihn allerdings ungültig.

Außerdem gilt: Die Wahl muss anonym bleiben. Unterschreiben Sie einen Stimmzettel oder geben andere persönliche Daten darauf bekannt, ist er also ungültig. Achtung: Das gilt auch für die Briefwahl! Liegen Ihrem Stimmzettel Unterlagen bei, die Sie identifizieren, also zum Beispiel die Wahlbescheinigung, dann ist er ungültig.

Landtagswahl im Saarland 2022: Wie gebe ich meinen Stimmzettel per Briefwahl ab?

Wer seine Stimme per Brief abgeben will, muss in der Gemeinde des Wohnortes einen Wahlschein beantragen. Der Antrag kann persönlich oder schriftlich per Post, Fax, oder E-Mail eingereicht werden; ein Anruf bei der Stadt oder Gemeinde reicht jedoch nicht aus. Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen kann auch der Vordruck auf der Rückseite der Wahlunterlagen ausgefüllt und zurückgesendet werden. Die Briefwahlunterlagen können auch in der jeweiligen Gemeinde persönlich abgeholt und später abgegeben werden.

Briefwähler sollten darauf achten, die beigefügten Erläuterungen zu befolgen. Der Wahlschein, nicht zu verwechseln mit dem Stimmzettel, muss unterschrieben werden. Außerdem müssen sowohl der blaue Umschlag, in den der Stimmzettel gehört, wie auch der rote Umschlag, in dem die Unterlagen abgeschickt werden, zugeklebt sein.