Alle Infos zum Wahlabend : Landtagswahl im Saarland: Schaffen die Grünen den Einzug in den Landtag?

Landtagswahl im Saarland: Schaffen die Grünen den Einzug in den Landtag?

Saarbrücken Die Grünen wollen bei der Landtagswahl im Saarland nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Nach viel Streit im Jahr 2021 sieht sich die Partei regierungsfähig.

Nach ARD und ZDF meldet auch das Insa-Institut eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland einen klaren Vorsprung der SPD vor der CDU. Bei den kleinen Parteien wird es am 27. März knapp. Die Grünen, die das ZDF bei 6 Prozent gesehen hatte, fallen bei Insa wieder auf fünf Prozent und liegen so auf der Kippe.

Im Interview mit der Saarbrücker Zeitung ergänzte sie: „Unser Ziel ist, mit einer starken Fraktion in den Landtag einzuziehen. Ich möchte mich nicht auf Zahlen festlegen. Schwankungen gibt es bei Umfragen immer.“

Landtagswahl Saarland 2022: Das Wahlprogramm der Saar-Grünen

Die Überschrift des Wahlprogramms für die Landtagswahl im Saarland lautet: „Saarland: Nur mit Grün“. Die große Koalition habe „nur Stillstand verwaltet“, erklärte die Spitzenkandidatin beim Parteitag am 13. Februar in Dillingen. Das grüne Programm liefere hingegen neue Konzepte in zentralen Politikfeldern. Klima-, Hochschul-, Gesundheits-, Flächenpolitik. Klimaschutz sei „die existenzielle Krise unserer Zeit“. Dabei dürfe „Klimaschutz nicht gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden“, betonte Becker, „beides geht nur gemeinsam“.