Vorläufiges Ergebnis : Landtagswahl im Saarland 2022: Linke fliegt aus Parlament – „ein desaströses Ergebnis“

Foto: dpa/Boris Roessler 101 Bilder Landtagswahl 2022 im Saarland: Der Wahltag in Bildern

Update Saarbrücken Im Saarland hat am 27. März einen neueen Landtag gewählt. Die SPD feiert im Saarland mit ihrer Spitzenkandidatin einen Triumph, die CDU erlebt eine bittere Niederlage. Die Linke stürzt in ihrer einstigen Hochburg ab. Auch für Grüne und FDP reicht es laut vorläufigem Ergebnis nicht.

Als Spitzenkandidatin der Linken trat Barbara Spaniol in die Fußstapfen von Oskar Lafontaine, der kurz vor der Landtagswahl im Saarland die Partei verließ. Für Spaniol ging es ums Ganze: Bei Umfragewerten von vier bis fünf Prozent für die Linke musste sie um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Entsprechend hängte sie sich im Wahlkampf rein, kümmerte sich selbst viel um Organisatorisches. Das Wahlprogramm hatte sie zum Teil selbst getippt, auch viele Wahlprüfsteine beantwortete sie persönlich.

Doch nun ist klar: Es fehlt meilenweit bis zur Fünf-Prozent-Hürde. Laut vorläufigem Endergebnis kommt die Linke auf 2,6 (minus 10,3 Prozentpunkte) der Stimmen. Die Linke-Spitzenkandidatin Barbara Spaniol nannte das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl einen „Schlag". Sie fügte hinzu: „Das war vielleicht so nicht zu erwarten, es ist aber passiert.“ All dies müsse nun aufgearbeitet werden. „Es ist uns natürlich nicht gelungen, auch das ist klar, die Differenzen, die Auseinandersetzungen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.“ Es sei eine lange Entwicklung gewesen, die zu diesem Ergebnis geführt habe.

Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hat sich sehr enttäuscht über das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl im Saarland geäußert: „Das sind wirklich herbe Verluste, ein desaströses Ergebnis. Wir waren zweistellig im Saarland, wir kommen da von 21 Prozent“, erklärte Wissler. Das schlechte Wahlergebnis habe sicherlich auch an der „großen Zerstrittenheit“ der Linken im Saarland gelegen, sagte Wissler.

Es habe zuletzt zwei linke Fraktionen im Landtag gegeben. Das gesamte Auftreten ihrer Partei habe dort dazu geführt, „dass Leute uns nicht mehr vertraut haben“. Auch der kürzliche Austritt des ehemaligen Linken-Vorsitzenden und -Mitbegründers Oskar Lafontaine habe den Parteikollegen geschadet, so Wissler. „Das war natürlich ein harter Schlag für die Linke im Saarland.“ Das Ergebnis müsse nun „dringend Konsequenzen“ haben, um das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen.

Die SPD hat bei der Landtagswahl im Saarland die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament erreicht. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis erzielte die Partei der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Anke Rehlinger 43,5 Prozent (plus 13,9 Prozentpunkte) und kommt damit auf 29 von 51 Sitzen. Die SPD liegt damit weit vor der CDU. Die christdemokratische Partei von Amtsinhaber Tobias Hans erzielte mit 28,5 Prozent (minus 12,2 Prozentpunkte) ihr schlechtestes Ergebnis im Saarland seit Jahrzehnten. Sie hat nur noch 19 Sitze im künftigen Landtag in Saarbrücken.

Ebenfalls in den Landtag kam nur die AfD mit 5,7 Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte). Sie hat drei Sitze. Die Grünen verpassten den Einzug mit 4,99502 Prozent (plus 1,0 Prozentpunkte) extrem knapp. Die FDP verpasste mit 4,8 Prozent (plus 1,5 Prozentpunkte) erneut den Einzug ins Parlament.

Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent. 2017 hatten noch 69,72 Prozent der Saarländer ihre Stimme abgegeben.

Landtagswahl im Saarland: Die Live-Ticker im Überblick

Alle Entwicklungen, Analysen und Ergebnisse können Sie in unserem Ticker zur Landtagswahl 2022 im Saarland nachlesen, die aktuellsten Informationen zur Landtagswahl in den drei Wahlkreisen des Saarlandes finden Sie in unseren lokalen Tickern:

Die Bibliothekarin und Lehrerin für Bürotechnik ist seit 2004 Abgeordnete im Landtag. Zunächst saß Barbara Spaniol für die Grünen im Parlament, seit 2009 dann für die Linke. In der Fraktion unter Vorsitz von Oskar Lafontaine war es aber im November 2021 wegen eines parteiinternen Streits zum Zerwürfnis gekommen: Spaniol wurde aus der Fraktion ausgeschlossen - und gründete kurz darauf die neue Fraktion "Saar-Linke", deren Vorsitz sie übernahm. Hintergrund war ein Zwist zwischen dem Lager um Lafontaine und dem Lager um Landesparteichef Thomas Lutze. Die 58-Jährige, die als Landesvize dem Lutze-Lager zugerechnet wurde, will ihre Partei wieder zu Geschlossenheit führen.

Landtagwahl Saarland: Letzte Umfrage vor der Wahl

Laut dem neuen ZDF-Politbarometer vom 24. März gaben 41 Prozent der befragten Wahlberechtigten an, bei der Landtagswahl im Saarland die SPD wählen zu wollen. Bei der vor einer Woche veröffentlichten ZDF-Umfrage war die SPD auf 39 Prozent gekommen. Die CDU wollten aktuell 28 Prozent wählen (beim ZDF vor sieben Tagen 30). Spannend wird es bei den kleinen Parteien, da gleich mehrere um den Einzug in den Landtag bangen müssen. Die Grünen liegen im aktuellen Politbarometer bei 5,5 (Vorwoche 6), die FDP bei 5 (5), die AfD bei 6,5 (6), die Linke bei 4 (4) Prozent.