Prognose, Hochrechnungen und Ergebnis im Live-Ticker : Wie wählt der Wahlkreis Saarlouis bei der Landtagswahl im Saarland?

Liveblog Welche Parteien schaffen es in den Landtag und welche nicht? Und wer regiert das Saarland künftig? Die Entscheidung fällt an diesem Sonntag bei der Landtagswahl. Im Wahlkreis Saarlouis treten gleich zwei saarlandweite Spitzenkandidatinnen an. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Wird Anke Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin oder kann Tobias Hans entgegen der Umfragen doch noch im Amt bleiben? Das haben die Wähler im Saarland an diesem Sonntag, 27. März, bei der Landtagswahl in der Hand.

Mehr wissen wir, wenn die Wahllokale schließen und die erste Prognose um 18 Uhr erscheint. Danach beginnt die Auszählung, die wir hier live für Sie begleiten, stets mit der aktuellsten Hochrechnung.

Im Wahlkreis Saarlouis mit dem Kreis Saarlouis und Merzig-Wadern treten mit Anke Rehlinger und Angelika Hießerich-Peter gleich zwei Spitzenkandidatinnen an. Wer zieht aus dem Wahlkreis in den Landtag ein? Das dürfte erst am späten Abend feststehen.

Das sind die Spitzenkandidaten der größten Parteien bei der Landtagswahl im Wahlkreis Saarlouis:

Zum Wahlkreis Saarlouis gehören:

Beckingen, Bous, Dillingen, Ensdorf, Lebach, Losheim am See, Merzig, Mettlach, Nalbach, Perl, Rehlingen-Siersburg, Saarlouis, Saarwellingen, Schmelz, Schwalbach, Überherrn, Wadern, Wadgassen, Wallerfangen und Weiskirchen

Die zwei weiteren Wahlkreise im Saarland sind:

Und hier ist der Saarland-Ticker zur Landtagswahl.

Alle Infos, Entwicklungen und Ergebnisse zur Landtagswahl im Wahlkreis Neunkirchen finden Sie hier im Live-Ticker:

