Landtagswahl im Saarland : Neue Hochrechnung: FDP rutscht noch weiter unter 5-Prozent-Hürde – auch für die Grünen wird es richtig knapp

Foto: dpa/Oliver Dietze 93 Bilder Landtagswahl 2022 im Saarland: Der Wahltag in Bildern

Update Die FDP im Saarland will 2022 wieder in den Landtag einziehen. Sie versucht es mit dem Wahlkampfmotto „Ein Land will neu“. Doch bei den aktuellen Hochrechnungen fällt die Partei unter fünf Prozent – und auch die Grünen zittern wieder.

Das Saarland hat am 27. März seinen 17. Landtag gewählt. Die SPD liegt in den Hochrechnungen weit vor der CDU, kann dem Anschein nach sogar mit absoluter Mehrheit regieren. Die kleinen Parteien jedoch müssen zittern. Allen voran für Grüne und FDP wird es knapp.

Landtagswahl 2022: Wird die FDP in den Landtag einziehen?

Seit zehn Jahren sitzt die FDP nicht mehr im saarländischen Landtag. Auch 2022 muss die Partei um den Einzug bangen.

Nachdem die FDP in einer Hochrechnung des ZDF unter die 5-Prozent-Hürde gerutscht war, fiel sie nun auch bei der ARD-Hochrechnung raus. In der ARD-Hochrechnung von 19.58 Uhr kommt die FDP lediglich auf 4,9 Prozent, die SPD auf 43,7 Prozent, die CDU auf 28,3, die Grünen auf 5, die AfD auf 5,7 und die Linke auf 2,5 Prozent.

Lesen Sie auch Wahlparty im „Ego“ in Saarbrücken : Angst und Hoffnung bei der FDP nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl

In der Hochrechnung von 20.52 Uhr entfernte sich die FDP noch weiter vom Einzug in den Landtag, landete nur noch bei 4,8 Prozent. Damit wird der Einzug zunehmend unwahrscheinlich. Die Grünen liegen weiter bei 5,0 Prozent.

Lesen Sie auch Wahlparty im „Ego“ in Saarbrücken : Angst und Hoffnung bei der FDP nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl

Landtagswahl im Saarland: Oliver Luksic mit Erklärungsversuch

FDP-Landesvorsitzender Oliver Luksic hat die Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl im Saarland mit einer schwierigen Ausgangslage zu erklären versucht. „Es gab eine extreme mediale Fokussierung auf die beiden großen Parteien, auf die Frage, wer den MP stellt - und da sind wir ein Stück weit unter die Räder geraten“, sagte er am Sonntag in Saarbrücken.

Die FDP habe einen engagierten Wahlkampf gemacht. „Wir haben getan, was wir konnten“, sagt er. Die Liberalen seien allerdings in der Regel in Deutschlands kleinstem Flächenland „immer unter dem Bundestrend“.

FDP-Chef Lindner hofft auf Einzug in den saarländischen Landtag

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sieht im Falle eines Einzugs der FDP in den saarländischen Landtag gute Ausgangsvoraussetzungen für eine Koalitionszusammenarbeit zwischen seiner Partei und der SPD im Saarland. "Es gibt gute Gespräche und eine gute Zusammenarbeit zwischen Frau Rehlinger und auch der FDP. Wir teilen viele gemeinsame Positionen", sagte Lindner am Sonntagabend in der "ARD". Nach ersten Hochrechnungen ging die SPD mit mehr als 43 Prozent der Stimmen als klare Siegerin der Landtagswahl hervor. Die künftige Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die den Hochrechnungen zufolge den bisherigen Regierungschef Tobias Hans (CDU) ablösen wird, kündigte am Abend bereits an, zügig eine neue Regierung bilden zu wollen. Die FDP bangte mit Hochrechnungswerten zwischen 4,9 Prozent und 5,0 Prozent am Abend noch um den Einzug in den Landtag.

Es gebe zwischen Rehlinger und der FDP "größere Übereinstimmungen als bei anderen", betonte Lindner. Nichts spreche gegen Gespräche - sofern es seine Partei in den Landtag schaffe. Was jetzt schon klar sei: Die FDP habe sich, selbst wenn sie es nur auf 4,9 Prozent bringen würde, im Saarland neue Wählergruppen erschließen können, erklärte Lindner.

Landtagswahl 2022: Hier finden Sie die Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse am Wahlabend

Landtagswahl im Saarland: Die Live-Ticker im Überblick

Alle Entwicklungen, Analysen und Ergebnisse können Sie in unserem Ticker zur Landtagswahl 2022 im Saarland nachlesen, die aktuellsten Informationen zur Landtagswahl in den drei Wahlkreisen des Saarlandes finden Sie in unseren lokalen Tickern:

Landtagswahl Saarland 2022: Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnung?

Die Prognose steht fest, sobald die Wahllokale am Wahlabend um Punkt 18 Uhr schließen. Bis zu 100 000 Wählerinnen und Wähler werden nach dem Urnengang zu ihrer Wahl befragt. Die Prognose soll dem späteren Endergebnis möglichst nahekommen. Darum findet die Befragung in ausgewählten Wahlkreisen statt, die einen Schnitt durch das Bevölkerungsbild darstellen sollen oder bei vorherigen Wahlen nahe am Ergebnis waren. Auch zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Konfession werden erfragt, um bei der Prognose ein breites Spektrum abbilden zu können.

In die Hochrechnung fließen ausgezählte Stimmen ein. Darum folgt sie später am Abend und wird immer wieder angepasst. Die tatsächlichen bisherigen Ergebnisse aus den Wahlkreisen, in denen Wählerinnen und Wähler befragt wurden, ersetzen nach und nach die Umfragen, sodass die Rechnung im Laufe des Abends immer genauer wird. Erst bei der Hochrechnung können also Briefwahlergebnisse einbezogen werden. Darum haben diese oft das Potenzial, das prognostizierte Ergebnis zu kippen.

Prognose und Hochrechnung sind kein amtliches Wahlergebnis – das steht natürlich erst fest, sobald ausnahmslos alle Stimmen ausgezählt sind. Erfahrungsgemäß zeigen Prognosen und Hochrechnungen zwar sehr verlässlich Tendenzen an, aber gerade bei knappen Ergebnissen sollte man die Prognose nicht vor der Auszählung loben.

Landtagswahl im Saarland: Neuste Umfrage

Laut dem neuen ZDF-Politbarometer gaben in dieser Woche 41 Prozent der befragten Wahlberechtigten an, bei der Landtagswahl die SPD wählen zu wollen – in der Vorwoche noch 39 Prozent. Die CDU wollten aktuell 28 Prozent wählen (Vorwoche 30). Die Grünen liegen im aktuellen Politbarometer bei 5,5 (6), die FDP bei 5 (5) die AfD bei 6,5 (6), die Linke bei 4 (4) Prozent.

Vor einer Woche hatten auch Infratest-Dimap (für die ARD) und das Insa-Institut (für Bild am Sonntag) einen Vorsprung der SPD im Saarland und ein knappes Rennen bei den kleinen Parteien ermittelt. Die SPD war damals bei Infratest-Dimap auf 37, bei Insa auf 39 Prozent gekommen. Die CDU war bei beiden Instituten bei 31 Prozent gelandet, die Grünen und die FDP je bei 5, die AfD je bei 6 Prozent.

Die Spitzenkandidatin der FDP, Angelika Hießerich-Peter, gab sich nach der ARD-Umfrage kämpferisch: „Nachdem uns die Umfragen lange Zeit mit 6 und 6,5 Prozent im Landtag gesehen haben, sind wir auch bei dieser Momentaufnahme davon überzeugt, dass wir mit gutem Ergebnis in den Landtag einziehen werden. Wir werden im Schlussspurt noch mehr Gas geben und mit unseren Inhalten deutlich machen, dass es Veränderung im Land nur mit der FDP geben wird.“

Gelingen soll dies mit dem Wahlkampfmotto „Ein Land will neu“ und einem Wahlprogramm, das auf Digitalisierung, den Erhalt der Auto- und Stahlindustrie setzt – und bessere Bildung fordert.

Landtagswahl Saarland 2022: FDP-Spitzenkandidatin gibt sich am Wahltag optimistisch

Angelika Hießerich-Peter, FDP-Spitzenkandidatin im Wahlkreis Saarlouis, hat am Sonntag zur Mittagszeit in ihrem Wahllokal im Bürgerhaus in Mettlach-Weiten ihre Stimme abgegeben. Bei bestem Frühlingswetter wurde die erfahrene Politikerin im Bürgerhaus empfangen. Weit musste sie vom Parkplatz nicht gehen, um erkannt und freundlich begrüßt zu werden. Ausweisen musste sie sich im Wahllokal nicht – zu bekannt war sie auch den Wahlhelfern hier.

Foto: BeckerBredel