Landtagswahl 2022 : So haben die Gemeinden im Saarland gewählt

So haben die Gemeinden im Saarland gewählt

Interaktiv Das Saarland hat gewählt, aber wie sehen die Ergebnisse in den einzelnen Gemeinden aus? Hier finden Sie über den Abend aktualisiert die Stimmenanteilen in allen 52 Gemeinden.

Hier finden Sie die Ergebnisse aus den 52 Gemeinden des Saarlands. Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Die CDU regiert seit 2017 in einer Koalition mit der SPD, in der Anke Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin ist. Die seit zehn Jahren im Saarland regierende große Koalition aus CDU und SPD könnte 2022 mit vertauschten Rollen aufgelegt werden. Sprich: unter Führung der SPD mit dem Juniorpartner CDU. Im Saarland wäre das erstmals seit fast 23 Jahren der Fall – die CDU stellt dort seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Den kleinen Parteien wurde allesamt ein Zitterabend vorausgesagt: Die AfD kam in der letzten Umfrage auf 6,5 Prozent. Die Grünen lagen bei 5,5 Prozent, was nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag bedeuten würde. Die FDP müsste mit fünf Prozent bangen, die Linke wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.