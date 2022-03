Ergebnis und Analysen im Live-Ticker : SPD-Generalsekretär: Team-Erfolg – Armin König feiert Illinger Ergebnis für bunt.saar – Neunkircher CDU-Kreischef: herbe Niederlage

Liveblog Auch im Wahlkreis Neunkirchen ist die SPD nach der Saarlandwahl stärkste Kraft. Leidglich eine Partei der Kleinen schafft es über die Fünf-Prozent-Hürde. Neunkirchens SPD-Spitzenkandidat Sebastian Thul ist „überglücklich“. Saar-SPD-Generalsekretär Christian Petry sieht Bestätigung fürs ganze Team. Und Armin König feiert seinen Erfolg in seiner Gemeinde Illingen für bunt.saar. Alle Infos hier im Live-Ticker.

Bei der Landtagswahl kommt es im Saarland zu einem Regierungswechsel. Anke Rehlinger wird die nächste Ministerpräsidentin des Saarlandes. Tobias Hans verliert. Die CDU muss auch im Wahlkreis Neunkirchen erhebliche Einbußen einstecken. Die SPD gewinnt in etwa im gleichen Umfang hinzu. Linke, Grüne und FDP bleiben außen vor. Nur die AfD schafft das Fünf-Prozent-Ziel zum Einzug in den Landtag.

Christian Petry, Generalsekretär der Saar-SPD aus Illingen: "Wir sind stolz und freuen uns riesig über das Ergebnis: Wir haben jetzt alle Optionen, die wir am Ende des Tages bewerten werden. Das ist eine Bestätigung unserer guten Arbeit in den vergangenen Jahren in Regierungsverantwortung und für unser tolles Team. Und natürlich für unsere Spitzenkandidatin Anke Rehlinger."

Reaktion von Armin König - der Illinger Bürgermeister war aus der CDU ausgetreten und für bunt.saar in den Landtagswahlkampf gestartet: „Wir sind natürlich nicht ganz zufrieden, weil wir uns drei Prozent erhofft haben. Aber die Ausgangssituation war ausgesprochen schwierig durch Corona und den Ukrainekrieg. Und die Polarisierung zwischen Anke Rehlinger und Tobias Hans ging natürlich zu Lasten der kleinen Parteien. Aber die Themen gehen ja nicht weg, sie werden in den nächsten Jahren massiv in den Vordergrund drängen: Energie, Verkehr, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, und das wird sich lokal niederschlagen. Da helfen dann keine Sprüche mehr. Am Illinger Ergebnis sehen wir, dass gute persönliche Arbeit vor Ort gewürdigt wird. Wir machen jetzt Kommunalpolitik. Glückwunsch an Anke Rehlinger für ein überragendes Ergebnis." In Illingen kam seine neue Wählerformation auf 6,85 Prozent (vorläufiges Endergebnis).