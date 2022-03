Prognose, Hochrechnungen und Ergebnis im Live-Ticker : Wahlkreis Saarbrücken: SPD gewinnt knapp 15 Prozent – CDU verliert zweistellig

Liveblog Saarbrücken Das Saarland hat einen neuen Landtag für die kommenden fünf Jahre gewählt. Die SPD hat die Landtagswahl haushoch vor der CDU gewonnen – auch im Wahlkreis Saarbrücken. Alle wichtigen Infos und Entwicklungen im Live-Ticker.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erzielte die SPD 43,5 Prozent (plus 13,9 Prozentpunkte) und kommt damit auf 29 von 51 Sitzen. Sie liegt damit weit vor der CDU. Die Union erzielte mit 28,5 Prozent (minus 12,2 Punkte) ihr schlechtestes Ergebnis im Saarland. Sie hat nur noch 19 Sitze im künftigen Landtag in Saarbrücken. Ebenfalls in den Landtag kam nur die AfD mit 5,7 Prozent (minus 0,5 Punkte). Sie hat drei Sitze. Die Grünen verpassten den Einzug mit 4,99502 Prozent (plus 1,0 Punkte) haarscharf. Die zerstrittene Linke stürzte ab, holte 2,6 Prozent (minus 10,3 Punkte) und flog damit aus dem Landtag. Die FDP verpasste mit 4,8 Prozent (plus 1,5 Punkte) erneut den Einzug.