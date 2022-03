Landtagswahl im Saarland 2022 : Vorläufiges Ergebnis: Grüne verpassen Einzug in den Landtag um 23 Stimmen

Update Saarbrücken Die Grünen wollten bei der Landtagswahl im Saarland nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Nach viel Streit im Jahr 2021 sah sich die Partei regierungsfähig. Laut vorläufigem Ergebnis verpassen sie den Einzug jedoch ganz knapp.

Nach der ersten Prognose und Hochrechnungen im Saarland hofften die Grünen noch auf einen Einzug in den saarländischen Landtag. „Wir haben zusammengehalten - so muss es im Landesverband jetzt weitergehen“, sagte Spitzenkandidatin Lisa Becker (31) aus Blieskastel in Saarbrücken „vorsichtig optimistisch“. „Man kann die Situation hier im Saarland nicht mit der der Bundespartei vergleichen", sagte sie am Sonntag in Saarbrücken.

Bereits die letzten Hochrechnungen sahen die Grünen jedoch unter der 5-Prozent-Hürde. Mit dem vorläufigen Endergebnis steht nun fest: Lediglich ein paar Stimmen haben den Grünen gefehlt - sie kommen auf 4,99 Prozent der Stimmen. Insgesamt fehlten laut vorläufigem amtlichem Endergebnis 23 Stimmen zum Einzug in den Landtag.

Derzeit sind im saarländischen Landtag mit CDU, SPD, Linke und AfD vier Parteien vertreten. Jüngste Umfragen sehen alle kleinen Parteien (Linke, FDP, Grüne und AfD) nah an der Fünf-Prozent-Hürde. Laut Experten ist vom Zweiparteien- bis zum Sechsparteienparlament alles möglich. Zwei Parteien im Landtag hatte es zuletzt nach der Wahl 1999 gegeben: Die CDU kam auf 26, die SPD auf 25 Sitze.

Hier erfahren Sie, ob die Grünen, die Linken und die FDP den Einzug ins saarländische Landesparlament schaffen.

Landtagswahl Saarland 2022: Das Wahlprogramm der Saar-Grünen

Die Überschrift des Wahlprogramms für die Landtagswahl im Saarland lautet: „Saarland: Nur mit Grün“. Die große Koalition habe „nur Stillstand verwaltet“, erklärte die Spitzenkandidatin beim Parteitag am 13. Februar in Dillingen. Das grüne Programm liefere hingegen neue Konzepte in zentralen Politikfeldern. Klima-, Hochschul-, Gesundheits-, Flächenpolitik. Klimaschutz sei „die existenzielle Krise unserer Zeit“. Dabei dürfe „Klimaschutz nicht gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden“, betonte Becker, „beides geht nur gemeinsam“.

Ein interner Streit führte dazu, dass die Grünen zur Bundestagswahl im September 2021 im Saarland keine rechtskonforme Landesliste aufstellen konnten. Eine Vollkatastrophe für die Partei – und vor allem für die vermeintlichen Grünenwähler im Saarland. Die innerparteilichen Streitigkeiten der vergangenen Monate hätten die Grünen weitgehend überwunden. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Becker gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur. „Wir sind inhaltlich gestärkt, haben ein gutes Personaltableau und man darf davon ausgehen, dass wir natürlich auch regierungsfähig sind.“

Landtagswahl Saarland 2022: Welche Koalitionen sind möglich?

Die seit zehn Jahren im Saarland regierende große Koalition aus CDU und SPD könnte 2022 mit vertauschten Rollen aufgelegt werden. Sprich: unter Führung der SPD mit dem Juniorpartner CDU. Nach Umfragen der letzten Wochen könnte es rechnerisch auch eine Ampel geben, falls Grüne und FDP den Einzug schaffen. Oder möglicherweise ein sozialliberales oder rot-grünes Bündnis.

