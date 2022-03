Landtagswahl 2022 : So hat das Saarland gewählt: Die Ergebnisse in allen 52 Kommunen im Überblick

So hat das Saarland gewählt: Die Ergebnisse in allen 52 Kommunen im Überblick

Interaktiv Saarbrücken Das Saarland hat gewählt, aber wie sehen die Ergebnisse in den einzelnen Gemeinden aus? Hier finden Sie die Stimmenanteilen in allen 52 Gemeinden.

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland Hochrechnungen zufolge mit riesigem Abstand gewonnen. Die CDU mit Spitzenkandidat Tobias Hans landet demnach weit abgeschlagen auf Platz 2. Damit ist der Weg frei für Anke Rehlinger (SPD) als neue Ministerpräsidentin. Den Hochrechnungen zufolge könnte es am Ende des Abends sogar für eine absolute Mehrheit reichen.

Lange sah es so aus, als würden Grüne und FDP es knapp über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Doch am Ende scheiterten beide ganz knapp. Die einst im Saarland so starke Linke lag sogar deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde und fliegt aus dem Landtag.