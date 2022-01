Ein Überblick : Landtagswahl im Saarland 2022: Das sind die Spitzenkandidaten

Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Am 27. März 2022 sind die Saarländer zur Wahl des 17. Landtags aufgerufen. Einige Parteien haben sich bereits jetzt personell festgelegt. Ein Überblick über die bereits feststehenden Spitzenkandidaten.

Gegenwärtig regieren im Saarland CDU und SPD unter der Führung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Dies könnte sich nach der Landtagswahl 2022 im Saarland jedoch ändern. Einer ersten Umfrage vom 24. November zufolge kann sich die SPD Hoffnungen machen, wieder stärkste Kraft im Saarland zu werden – und das nach einem Vierteljahrhundert. Das Meinungsforschungsinstituts Infratest-Dimap hat im Auftrag des SR ermittelt, dass die SPD auf 33 Prozent kommen würde, gefolgt von der CDU mit 28 Prozent. Die Linke käme auf rund sechs Prozent. Für FDP und Grüne würden derzeit jeweils acht Prozent der Befragten stimmen, für die AfD neun Prozent.

Die Parteien, die zur Landtagswahl im Saarland antreten wollen, müssen ihre Wahlkreislisten bis zum 20. Januar 2022 eingereicht haben. Nach einer Prüfung durch die jeweilige Kreiswahl- und Landeswahlleitung werden sie spätestens zum 28. Januar 2022 für die Kreiswahllisten und am 3. Februar für die Landeswahllisten zugelassen. Einige Parteien haben bereits jetzt die personellen Weichen für die Landtagswahl im Saarland gestellt und ihre Spitzenkandidaten gewählt:

CDU: Spitzenkandidat Tobias Hans

Tobias Hans, seit 2018 Ministerpräsident des Saarlandes, wurde mit 96 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Die Landesliste der CDU ist erstmals mit Frauen und Männern paritätisch besetzt. Die Frauen-Union bezeichnete diesen Schritt als „historisch“. Hinter Hans folgen die Bildungspolitikerin Jutta Schmitt-Lang, der Landesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Marc Speicher, und die Unternehmerin Ute Mücklich-Heinrich.

Vor der Landtagswahl 2022: Optimismus trotz schlechter Umfragewerte bei der CDU

Trotz des Verlustes von 12,7 Prozentpunkten im aktuellen SR-Saarland-Trend gibt sich Hans im SZ-Interview optimistisch. „Der Bundestrend läuft massiv gegen uns – in allen Landesverbänden.“ Weil aber die CDU-Saar eine andere Geschlossenheit an den Tag lege, wie sie die Bundes-CDU in den vergangenen Monaten gezeigt habe, blickt Hans zuversichtlich auf Landtagswahl im März 2022. Daher bringe ihn die Umfrage „nicht aus der Fassung, auch wenn wir kämpfen müssen“.

Foto: Iris Maria Maurer

Hans bekannte sich zudem zur saarländischen Industrie und warnte vor einem überhasteten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Zugleich versprach Hans ein Klimaschutzgesetz in der nächsten Legislaturperiode. Die CDU stehe für die „Bewahrung der Schöpfung“. Auch zum Schulsystem äußerte sich der Spitzenkandidat der CDU. Im SZ-Interview verweist er die Bedeutung von Gemeinschaftsschulen und beruflichen Schulen: „Wir brauchen hoch qualifizierte, mittlere Bildungsabschlüsse. Dafür müssen wir bei den jungen Menschen werben. Das ist der Ruf des Mittelstandes.“

SPD: Anke Rehlinger will Ministerpräsidentin werden

Bei der Saarlandklausur der SPD haben die Sozialdemokraten Anke Rehlinger zu ihrer Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Saarland nominiert. In Zeiten der Transformation, den drängenden sozialen und ökologischen Fragen brauche das Saarland „Führung, die eine Idee von Zukunft hat“, so Rehlinger. Die Wirtschaftsministerin bedankte sich für das Vertrauen und verkündete: „Ich habe das Ziel, Ministerpräsidentin dieses Landes zu werden.“

42 Prozent wünschen sich laut einer Saarland-Trend-Umfrage Anke Rehlinger als neue Ministerpräsidentin. Tobias Hans hingegen wollen lediglich 39 Prozent als Regierungschef. Der amtierende Ministerpräsident verliert gegenüber der Umfrage vom November 2020 ganze 13 Prozentpunkte. Die Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin legt um zehn Punkte gegenüber dem Vorjahr zu. Die vielversprechenden Chancen der SPD belegen auch die Antworten auf die Frage, welche Partei nach Ansicht der Saarländer die kommende Regierung anführen soll. 46 Prozent wünschen sich in der Umfrage eine SPD-geführte, nur 29 Prozent eine CDU-geführte Regierung. Vor einem Jahr lagen die Parteien mit 39 (CDU) und SPD (42) noch fast gleichauf.

Foto: Oliver Dietze

Landtagswahl 2022 im Saarland: Das sind die Pläne der SPD

Das oberste Ziel der künftigen Landesregierung sei, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen, sagte Rehlinger. Der Strukturwandel müsse sozialverträglich gestaltet werden. Neben den Fragen von Investitionen und Technologien will die SPD einen weiteren „großen Akzent setzen“: Qualifizierung und Weiterbildung. „Die beste Investition und Technologie bringt nichts, wenn wir die Fachkräfte dafür nicht haben.“

Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz sind weitere Punkte auf der Liste. Mit einem Energiefahrplan will die SPD den Ausbau erneuerbarer Energien verdoppeln und den Ausstoß von CO₂ halbieren. Erneuerbare Energien hieße im Saarland Windkraft und Fotovoltaik. Außerdem wolle man einen attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr schaffen. Noch intensiver will sich die SPD den Themen Gesundheit und Pflege widmen. Der Anspruch hierbei: Die Bürger sollen länger zu Hause leben können, unabhängig ihrer familiären Situation.

Auch Bildung habe für die SPD höchste Priorität. „Vom Kita-Kind bis zum Meister oder Master“, betonte Rehlinger.

Die Linke: Barbara Spaniol wird Spitzenkandidatin

Die 58-jährige Barbara Spaniol erhielt bei einem Parteitag der Linken 85,1 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Anfang November war Spaniol aus der von Oskar Lafontaine geführten Fraktion ausgeschlossen worden. Die Fraktion hatte dies mit einem gestörten Vertrauensverhältnis begründet, da der Bildungspolitikerin eine zu große Nähe zum Landesvorsitzenden Thomas Lutze vorgehalten wird.

Die Linksfraktion unter Lafontaine und der Landesvorstand unter Lutzes Führung sind seit Jahren tief zerstritten. Spaniol ist stellvertretende Vorsitzende der Partei.

Foto: Oliver Dietze

Landtagswahl im Saarland 2022: Spaniol will mehr Bildungsgerechtigkeit

Spaniol sagte, sie wollen für mehr Bildungsgerechtigkeit kämpfen. „Kitas und Schulen müssen Priorität haben.“ Ausgerechnet eine Pandemie habe kommen müssen, um die Lücken im System Schule schonungslos aufzudecken. Spaniol warb außerdem für höhere Löhne von Beschäftigten im Gesundheitssystem. Zu den Streitigkeiten in der Partei sagte sie: „Befindlichkeiten sollten hinter uns bleiben. Lasst uns an einem Strang ziehen.“ Auf Platz zwei der Landesliste landete die Neunkircher Kreisvorsitzende Andrea Neumann, auf Platz drei Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Mark Baumeister.

Landtagswahl 2022 im Saarland: Kai Melling wird Spitzenkandidat der AfD

Lesen Sie auch Kai Melling wird Spitzenkandidat der AfD : AfD-Versammlung: Bei Wahl von Listenplatz 2 brach Chaos aus

Nachdem Landesvize Lutz Hecker von allen Ämtern zurückgetreten war, hatten mit Carsten Becker, Kai Melling, Dieter Müller und Edgar Huber vier Kandidaten ihren Hut in den Ring für die Spitzenkandidatur geworfen. Die beiden letzteren schieden nach dem ersten Wahlgang aus. Mit 70 gegen 64 Stimmen wählten die meisten Parteimitglieder dann in der Stichwahl den aktuellen Generalsekretär Kai Melling.

Foto: BeckerBredel

„Ich kann Wahlkampf, ich kann anpacken“, hatte Melling in seiner Bewerbungsrede um den Listenplatz eins gesagt und gleich angekündigt: „Die AfD wird im saarländischen Landtag die einzige echte Opposition sein.“ Im Fokus seiner Rede wetterte er gegen die Corona-Maßnahmen. Diese seien „absurd“ und würden zeigen, wie es sich lebe in einem Land, das „von der Pharma-Industrie regiert wird“. Auf Platz zwei der Landesliste landet Boris Huebner, auf Platz drei Christoph Schaufert.

Angelika Hießerich-Peter wird Spitzenkandidatin der FDP

Die Landesvertreterversammlung der FDP Saar hat die stellvertretende Landesvorsitzende Angelika Hießerich-Peter aus Mettlach zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Hinter der 57-jährigen Unternehmerin wählten die Freien Demokraten den Lehrer Marcel Mucker aus St. Ingbert und den Arzt Dr. Helmut Isringhaus aus Saarbrücken. Beide sind ebenfalls stellvertretende Landesvorsitzende.

Foto: BeckerBredel

Angelika Hießerich-Peter wurde mit 88 von 112 Stimmen (19 Neinstimmen) auf die Landesliste für die kommende Landtagswahl gewählt. „Wir müssen jetzt den Grundstein für Veränderung legen“, sagte Hießerich-Peter, als sie ihre Ziele vorstellte. Es gelte unter anderem, zukünftigen Technologien einen Boden zu bereiten, das Saarland zum besten Standort für neue Ansiedlungen zu machen, und den Wirtschaftsstandort zu sichern. Zudem solle berufliche Ausbildung aufgewertet und „Karriere durch Lehre“ damit wieder „in“ werden.

Hießerich-Peter skizzierte auch einen Blick in die nahe Zukunft des Saarlandes und stellte unter Führung ihrer Partei unter anderem eine „schonungslose Bestandsaufnahme“ und eine stärkere Zusammenarbeit von Land und Kommunen in Aussicht, zudem sollen langjähriger Sanierungsstau abgebaut und Ortskerne gestärkt werden. Auch die Erwerbsquote von Frauen und der Zuzug gelte es ihrer Meinung nach im Saarland zu fördern.

Spitzenkandidat von bunt.saar: Werner Ried soll Wählerbündnis in den Landtag führen

Das Wählerbündnis bunt.saar will den Einzug in den Landtag schaffen. Auch wenn es immer noch ein „größenwahnsinniges Abenteuer sei“, wie Versammlungsleiter Henry Selzer beim Aufstellen der Wahllisten mit einem Augenzwinkern betonte.

Lesen Sie auch Landtagswahl im Saarland 2022 : Spitzenkandidat Werner Ried soll bunt.saar in den Landtag führen

Auf Platz eins der Landesliste wählten die Mitglieder Werner Ried. Der 56-jährige Geograph ist Verkehrsexperte, arbeitet für die DB Fernverkehr AG, ist gebürtiger Güdinger, lebt in St. Ingbert. Er ist beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND). Dazu ist er im Landesvorstand des Verkehrsclub des Saarlandes. Vor allem in den Bereichen Verkehr, Energiewirtschaft, Artenschutz und Flächengerechtigkeit plädiert er für eine radikale Wende.

Foto: BeckerBredel

„Wir müssen jetzt das Ruder rumreißen. Eine radikale Transformation ist angesagt, dafür stehe ich.“ Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. 37 der 38 Stimmen bekam er.

Paukenschlag bei den Saar-Grünen: Lisa Becker ist Spitzenkandidatin

Lisa Becker ist Spitzenkandidatin der saarländischen Grünen für die Landtagswahl am 27. März. 111 von 192 Delegierten stimmten am Freitagabend in der Saarlandhalle für die 31-jährige Juristin aus Blieskastel. Becker konnte sich im ersten Wahlgang gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas, die zusammen mit Hubert Ulrich die Saarlouiser Grünen führt, durchsetzen. Göktas erhielt 80 Stimmen.

Lesen Sie auch Landtagswahl im Saarland : Paukenschlag bei den Saar-Grünen: Lisa Becker ist Spitzenkandidatin

Landeschefin Ulla Sullenberger zog ihre Kandidatur am Abstimmungsabend überraschend zurück. Sie habe das Gefühl, dass das „Gemeinsame“ aktuell etwas schwinde.