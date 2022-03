Landtagswahl: Die Grünen feiern : Die Grünen sind wohl zurück im Saar-Landtag: Wären sie auch koalitionsfähig?

Die Grünen feiern ihr Wahlergebnis am Tag der Landtagswahl. Foto: SZ / Esther Brenner/Esther Brenner

Update Saarbrücken Der Einzug der Grünen in den Saar-Landtag stand auf der Kippe, die Umfragen dümpelten zuletzt an der Fünf-Prozent-Marke – trotz hoher Zustimmung im Bund. Doch laut ersten Wahlprognosen haben sie es geschafft und sind wieder drin.

Es reicht. Ganz knapp. Riesen Jubel bei den Grünen in der Bel Etage. Mit 5,5 bis sechst Prozent der Stimmen nach den ersten Prognosen sind die Grünen wohl wieder im Saar-Landtag vertreten. „Wir haben zusammengehalten - so muss es im Landesverband jetzt weitergehen“, sagte Spitzenkandidatin Lisa Becker (31) aus Blieskastel nach ersten Prognosen in Saarbrücken „vorsichtig optimistisch“.

Seit dem Wahllisten-Skandal im Vorfeld der Bundestagswahl 2021, an der die Saar-Grünen wegen nicht rechtskonformer Listenaufstellungen nicht teilnehmen durften, kämpfte der Landesverband ums Überleben, um ein seriöses Image. Und bei dieser Landtagswahl auch gegen das neue Bündnis „Bunt.saar“ aus vielen frustrierten Ex-Grünen, das die Partei wohl einige Stimmen gekostet haben dürfte. Nun sind sie wieder da. Aber der Einzug in den Landtag ist das eine. Eine mögliche Regierungsbeteiligung das andere.

Erbitterte Grabenkämpfe belasten die Partei

Lange taumelten die Grünen führungslos, personell und inhaltlich ausgelaugt der Landtagswahl entgegen, zerrissen von internen Grabenkämpfen. Der langjährige, mächtige Grünen-Chef und Ex-Landtagsabgeordnete Hubert Ulrich hatte versucht, mit „seiner“ Saarlouiser Delegiertenmehrheit sein Comeback über eine Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl durchzudrücken – und war auf erbitterten Widerstand gestoßen. Es kam zur Anfechtung der Landeswahlliste, die Bundespartei schaltete sich ein. Seitdem ist das Vertrauen der Wähler im Keller, die Stimmung bei den Saar-Grünen miserabel – trotz positivem Bundestrend. Klimaschutz, der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, die Mobilitätswende und schnelle Digitalisierung sind Themen, die angesichts der Energie-, Klima- und Sicherheitskrise gerade viele Wählerinnen und Wähler umtreiben. Energie- und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock sind sehr beliebt. Den Saar-Grünen wird dies über die fünf-Prozent-Hürde geholfen haben.

Schwache Führung, wenig Personal

Heute führen Uta Sullenberger (51, Grundschullehrerin) und Ralph Nonninger (57, Chemiker) den Landesverband, doch auch sie glänzen nicht durch Führungsstärke. Sullenberger erntete mit ihrer harschen Kritik an der Ansiedlung der SVolt-Batteriefabrik auf dem Linslerfeld Kritik und Unverständnis auch aus den eigenen Reihen. Ihren Plan einer Landtagskandidatur zog sie wohl mangels Unterstützung zurück. Nonninger ist erst seit rund zwei Jahren Mitglied und kennt sich schlecht aus in den über Jahre gewachsenen innerparteilichen Strukturen. Spitzenkandidatin wurde auch deshalb Lisa Becker, die sich durch ihren Achtungserfolg bei der Bürgermeisterwahl in Blieskastel 2019 ein Standing erworben hatte – und unverbraucht daherkam.

Wer kommt in Frage für ein Ministeramt?

Die 31-jährige Juristin, Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel, ist jetzt „das Gesicht“ der Partei. Sie propagiert einen „echten Neuanfang“. Aber wird sie es auch schaffen, „ihre“ Grünen zu einen? Zumal sie keine Landesvorsitzende ist. Auf wen kann sie zählen? Wer bei den Saar-Grünen ist ministrabel, sollte die Partei für eine Koalition mit der SPD in Frage kommen?

Man hört, dass Ex-Umweltministerin und Ex-Grünen-Bundesvorsitzende Simone Peter sowie Ex-Kultur-Staatssekretär Stephan Körner in den Startlöchern stehen. Auch Patrick Ginsbach (38, Platz 2 im Wahlkreis Saarbrücken), Grünen-Fraktionschef im Saarbrücker Regionalverbandstag habe Ambitionen. Die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer fühle sich nach eigener Aussage „sehr wohl in ihrem Amt“. Würde sie dennoch in ein Ministerium wechseln wollen? Und was ist mit „alten Recken“ wie Christian Molitor, heute Geschäftsführer des Sparkassenverbandes, 1999 „letzte Hoffnung“ („Der Spiegel“) der Saar-Grünen im Landtagswahlkampf, bei dem er zusammen mit Simone Peter an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte? Zumindest im Hintergrund ist der Wirtschafts- und Finanzexperte beratend aktiv. Und auch in der SPD wohl gelitten, wie man hört.

Politischer Nachwuchs mit wenig Erfahrung

Nun schlägt aber zunächst die Stunde der Unverbrauchten und „Hubert Ulrich-Unbelasteten“. Die Wirtschaftsprüferin Anne Lahoda aus Saarbrücken ist erst seit 2018 bei den Grünen aktiv und muss sich nun wie Lisa Becker und Sören Bund-Becker im Landtag profilieren. Wer könnte das personelle Delta sonst noch füllen? Jeanne Dillschneider, ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende und kurz Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, führt die Saarbrücker Stadtrats-Grünen und ist Sprecherin der Grünen Jugend. Sie könnte in der „zweiten Reihe“ mitwirken.

Dass die Ulrich-nahe Kymet Göktas aus dem Saarlouiser Kreisverband eine große Rolle spielen werde, halten Insider für unwahrscheinlich. Becker, Bund-Becker, Lahoda, Göktas, Dillschneider, Ginsbach – alle haben bisher nur kommunalpolitische Erfahrung gesammelt und sind noch nicht lange dabei. Sie stehen für frischen Wind in der Partei, aber halten sie auch eine steife Brise aus? Der politische Erfolg der Grünen wird auch davon abhängen, ob der Burgfrieden zwischen den Partei-Lagern hält.

