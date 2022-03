„Veränderungsagenda“ für das Saarland : Saar-CDU stellt Wahlprogramm für Landtagswahl 2022 vor – das sind die wichtigsten Punkte

Saarbrücken Die CDU hat ihr Programm zur Landtagswahl vorgestellt. Es umfasst knapp 100 Seiten. Das sind die wichtigsten Punkte.

Die saarländische CDU hat am Mittwoch zentrale Inhalte ihres Wahlprogramms vorgestellt. Der CDU-Landesvorsitzende Tobias Hans nannte als Ziele unter anderem die komplette Abschaffung der Kita-Beiträge bis 2027, ein Schulsanierungsprogramm und ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr. Zudem soll das Land künftig jedes Jahr 150 Kommissaranwärter für die Polizei einstellen – zehn mehr als bisher – und ein Sofortprogramm gegen Einbruchskriminalität auflegen.

Hans sprach von einer „Veränderungsagenda“ für das Saarland. Nach der Corona-Pandemie müsse „neuer Schwung in das Land“ gebracht werden. Die komplette Abschaffung der Kita-Beiträge hatte bisher vor allem die SPD gefordert, während die CDU stärker auf Qualitätsverbesserungen gepocht hatte. Hans sagte nun, es sei beides möglich.

Wahlprogramm der CDU: Klimaschutz

In der Klimaschutzpolitik solle das Saarland zum „Solarland“ werden. Zugleich bekannte sich Hans dazu, dass auch künftig in historisch altem Staatswald keine Windkraftanlagen aufgestellt werden sollen. Dies hatte die CDU nach der letzten Landtagswahl in der großen Koalition durchgesetzt. „Der Wald ist für die Bürger wichtig und er dient dem Klimaschutz“, sagte Hans. Auf den öffentlichen Gebäuden müssten mehr Photovoltaik-Anlagen installiert werden.