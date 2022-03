Nur noch wenige Tage : Sechs Gründe, warum die Landtagswahl im Saarland 2022 besonders spannend ist

Die Landtagswahl im Saarland rückt immer näher. Nur noch wenige Tage haben die Parteien Zeit, Wähler zu überzeugen. Der Ausgang der Wahl könnte die politische Landschaft im Saarland verändern – und nicht nur deshalb ist der kommende Sonntag besonders spannend.

Es ist nur eine Landtagswahl im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik. Trotzdem richten sich am 27. März die Blicke auf das Saarland. Nicht nur, weil die Saar-Wahl die erste ist in einem Jahr mit insgesamt vier Landtagswahlen: Gewählt wird auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Es gibt weitere Gründe: