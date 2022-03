Nach Wahldebakel : Saar-CDU will sich neu aufstellen: Wird Toscani der neue starke Mann?

Ministerpräsident Tobias Hans am Wahlabend auf der „Wahlparty“ der CDU mit Stephan Toscani. Foto: BeckerBredel

Analyse Tobias Hans hat angekündigt, nach dem Debakel bei der Landtagswahl persönlich Konsequenzen ziehen zu wollen. Innerparteilich wurde schon länger eine „Wagenburg-Mentalität“ in der Staatskanzlei kritisiert. Nun braucht die Saar-CDU eine neue Führung. Wer folgt auf Hans?

Die saarländische CDU steht seit Sonntagabend da, wo sie 1985 schon einmal war: Nach jahrzehntelanger Regierungszeit hat sie die Macht verloren und sieht sich einer scheinbar übermächtigen SPD gegenüber. Damals waren es der Landesvorsitzende der Jungen Union, Peter Jacoby, und der kürzlich verstorbene Günther Schwarz, die in schier auswegloser Lage die Führung von Partei und Fraktion übernahmen.

„Es gab damals wie heute Verschleißerscheinungen“, sagt Jacoby, die innerparteiliche Diskussionskultur sei verkümmert gewesen, weil der Regierungsapparat jahrzehntelang gegenüber den Parteigremien dominiert habe. Jacoby erneuerte die Partei von Grund auf, junge Politiker wie Peter Müller, Jürgen Schreier, Peter Hans, Hans Ley und Karl Rauber kamen ins Parlament – bis 1999 der Regierungswechsel glückte. „Die Regeneration muss jetzt auch stattfinden“, sagt Jacoby.

Mitleid mit Tobias Hans: „In dieser Dimension hat er es nicht verdient“

Das wird schwierig. Die Parteibasis ist frustriert, viele spüren, dass es wie nach 1985 auch diesmal dauern könnte, bis die CDU sich erneuert und erholt hat. Die 15 000 Mitglieder sollen bei dem Prozess eingebunden werden. „Unsere Mitglieder haben das Bedürfnis, über das Wahlergebnis zu diskutieren“, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Funk.

In den Schock mischt sich seit Sonntagabend auch Mitleid mit dem Wahlverlierer Tobias Hans. „Zu verlieren, war okay“, sagt einer aus der Führungsspitze, „aber in dieser Dimension hat er es nicht verdient.“ Auch wenn die Ursachenforschung offiziell noch nicht begonnen hat, gibt Fraktionschef Funk erste dezente Hinweise: Er spricht von „strategischen, organisatorischen und handwerklichen Fehlern“ im Wahlkampf.

„Wagenburg-Mentalität“ in der Staatskanzlei im Saarland

Spricht man mit führenden Unionsleuten, werden vor allem diese Ursachen für die historische Niederlage ausgemacht: Die CDU habe keine positiv besetzten Themen gehabt, mit denen sie Wähler hätte mobilisieren können. Der Wahlkampf sei außerdem zu sehr auf die Person von Ministerpräsident Tobias Hans zugeschnitten gewesen, obwohl spätestens seit Ende 2021 klar gewesen sei, dass er keinen Amtsbonus habe. Die SPD habe „echte Saarlandliebe“ plakatiert, die CDU „echte Tobias-Hans-Liebe“, sagt ein christdemokratischer Stratege sarkastisch. Dafür wird auch Generalsekretär Markus Uhl verantwortlich gemacht, der in diesem Amt keine Zukunft haben dürfte.

In der Staatskanzlei habe eine „Wagenburg-Mentalität“ geherrscht, Staatskanzlei-Chef Henrik Eitel, Hans‘ Büroleiter und eine Abteilungsleiterin hätten ihn abgeschirmt, ist in der Partei überall zu hören. Schon im letzten Jahr sollen mehrere CDU-Altvordere, darunter ehemalige Landes- und Fraktionsvorsitzende, in die Staatskanzlei gepilgert sein, um Hans Ratschläge zu geben – erfolglos.

Foto: Robby Lorenz 52 Bilder Diese Abgeordneten sind künftig im saarländischen Landtag

Bei allen Parallelen zur historischen CDU-Wahlniederlage des Jahres 1985 gibt es einen wesentlichen Unterschied: Damals war es die Generation der über 60-Jährigen, die abgewählt wurde. Heute sind es Christdemokraten im besten Politikeralter wie Tobias Hans (44), Stephan Toscani (55), Alexander Funk (47), Peter Strobel (51), Anja Wagner-Scheid (47), Stefan Thielen (44) oder Roland Theis (42).

Junge Generation in Saar-CDU muss nun Führung übernehmen

Es ist diese Generation, die nun die Führung von Partei und Fraktion übernehmen wird und die Neuaufstellung der Partei organisieren muss – „mit interessanten Köpfen und interessanten Themen“, wie Ex-Landeschef Jacoby fordert.

Tobias Hans hat seinen Rückzug bereits am Wahlabend angekündigt. Bis zum Ende des zweiten Quartals soll eine neue Führung stehen. Der Druck in der Partei dürfte diesen Zeitplan eher noch beschleunigen, auch wenn Fraktionschef Funk am Montag sagte, in dieser schwierigen Situation könne sich die CDU durchaus Zeit lassen.

Alexander Funk bleibt wohl für den Übergang CDU-Fraktionschef. Foto: BeckerBredel

Funk wollte sich am Montag zwar erneut in das Amt wählen lassen, allerdings nur, damit die Fraktion fürs erste handlungsfähig ist und es einen Ansprechpartner gibt. In den nächsten Wochen dürfte er Platz für diejenige Person machen, die dann als Oppositionsführer das Bild der CDU bis zur nächsten Landtagswahl 2027 prägen soll. In der Partei gibt es starke Bestrebungen, Partei- und Fraktionsvorsitz – wie auf Bundesebene – in einer Person zu vereinen.

Stephan Toscani wird als Hans-Nachfolger gehandelt

Eine personelle Zerreißprobe soll vermieden werden. In den vergangenen Wochen hat sich ein informelles Trio bestehend aus Landtagspräsident Stephan Toscani, Justiz-Staatssekretär und Ex-Generalsekretär Roland Theis und Finanzminister Peter Strobel gefunden. Alle drei verlieren im Zuge der Landtagswahl ihre Positionen und sind nun einfache Abgeordnete.

Stephan Toscani wird als neuer Chef der Saar-CDU gehandelt. Foto: BeckerBredel