Landtagswahl 2022 : Rekord: Fast jede vierte Wählerstimme ist im Saar-Landtag nicht vertreten

Saarbrücken Noch nie gingen so viele Wählerstimmen bei der Verteilung der Saar-Landtagssitze leer aus wie bei der Landtagswahl am Sonntag.

Über Hunderttausend Wählerstimmen gingen bei der Landtagswahl am Sonntag an Parteien, die den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben. Damit sind 22,3 Prozent der Wähler nicht im Landtag vertreten. Das ergibt sich aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landtagswahl vom Sonntag. Danach kommen die im Landtag vertretenen Parteien auf 77,7 Prozent der Stimmen. Der Stimmen-Anteil der Parteien, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, war bei keiner Landtagswahl der Geschichte höher.