Wahlkreisprognose : Neue Zahlen zur Landtagswahl sagen enges Rennen zwischen CDU und SPD voraus

In wenigen Wochen wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Die letzten Umfragen sahen die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger vorne – doch nun könnte es noch einmal eng werden.

Die CDU von Ministerpräsident Tobias Hans ist laut einer aktuellen Erhebung wieder deutlich näher an die SPD herangerückt. Dies geht aus einer vom Datendienstleister Wahlkreisprognose veröffentlichten Trendanalyse hervor. Allerdings verlieren demnach sowohl SPD als auch CDU in der Wählergunst.

In Führung liegt nach wie vor die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger mit 34 Prozent. Das ist allerdings ein Verlust von vier Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage im Dezember. Auch die CDU verliert, aber nur einen halben Prozentpunkt, und kommt auf 33 Prozent.

Die meisten kleineren Parteien können dagegen zulegen. Sieben Prozent der Befragten würden bei der Landtagswahl die AfD wählen, das ist derselbe Wert wie in der vergangenen Erhebung. Die Linke käme mit fünf Prozent (1 Prozent zugelegt) wieder in den Landtag, Grüne und FDP erreichen in der Trendanalyse jeweils 6,5 Prozent (+0,5). Für die Freien Wähler würden sich vier Prozent (+1) entscheiden.