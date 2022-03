Unter 3 Prozent : „Bunt.saar“ verfehlt selbst gestecktes Ziel für die Landtagswahl im Saarland deutlich

Update Saarbrücken Die Wahllokale sind geschlossen. Ersten Hochrechnungen zufolge bleibt die sozial-ökologische Liste unter drei Prozent. Damit verfehlt sie ihr selbst gestecktes Wahlkampfziel deutlich.

„Wir sind natürlich nicht ganz zufrieden, weil wir uns drei Prozent erhofft haben. Aber die Ausgangssituation war ausgesprochen schwierig durch Corona und den Ukrainekrieg. Und die Polarisierung zwischen Anke Rehlinger und Tobias Hans ging natürlich zu Lasten der kleinen Parteien. Aber die Themen gehen ja nicht weg, sie werden in den nächsten Jahren massiv in den Vordergrund drängen: Energie, Verkehr, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, und das wird sich lokal niederschlagen“, sagt Spitzenkandidat im Wahlkreis Neunkirchen und Illingens Bürgermeister Armin König. „Da helfen dann keine Sprüche mehr.“ Immerhin: In seiner Heimatgemeinde zieht offenbar der Bürgermeister-Bonus, dort holt bunt.saar aktuell 6,8 Prozent – und ist drittstärkste Kraft. „Am Illinger Ergebnis sehen wir, dass gute persönliche Arbeit vor Ort gewürdigt wird. Wir machen jetzt Kommunalpolitik. Glückwunsch an Anke Rehlinger für ein überragendes Ergebnis.“, erklärt König.