Prognose, Hochrechnungen und Ergebnis : Landtagswahl im Saarland 2022: Schafft die Linke den Einzug ins Parlament?

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im saarländischen Landtag. Wird die Linke wieder ins Parlament einziehen? Alle Umfragen, Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse im Überblick.

Die CDU hatte bei der letzten Landtagswahl 2017 mit Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer 40,7 Prozent erhalten, die SPD 29,6 Prozent. Die Linke war damals mit 12,8 klar, die AfD mit 6,2 sicher in den Landtag eingezogen. Grüne und FDP waren mit 4,0 bzw. 3,3 Prozent gescheitert.

Als Spitzenkandidatin der Linken tritt Barbara Spaniol in die Fußstapfen von Oskar Lafontaine, der kurz vor der Landtagswahl im Saarland die Partei verließ .

Landtagswahl im Saarland 2022: Linke muss bangen

Für Spaniol geht es nun ums Ganze: Bei Umfragewerten von vier bis fünf Prozent für die Linke muss sie um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Entsprechend hängt sie sich im Wahlkampf rein, kümmert sich selbst viel um Organisatorisches. Das Wahlprogramm hat sie zum Teil selbst getippt, auch viele Wahlprüfsteine beantwortet sie persönlich.

In einer ersten Prognose um 18 Uhr kommt die SPD auf 43 Prozent, die CDU auf 27,5, die AfD auf 5,5, die Grünen ebenfalls auf 5,5, die FDP auf 5 und die Linke auf 2,7 Prozent. Damit würde die Linke den Einzug ins saarländische Landesparlament verpassen.

