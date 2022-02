Wie wird der Landtag gewählt? : Landtagswahl im Saarland 2022: So läuft sie ab

Saarbrücken Im März 2022 stehen im Saarland Landtagswahlen an. Doch wie wird der Landtag überhaupt gewählt? Ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Wahlberechtigten im Saarland entscheiden am 27. März 2022, wie sich der zukünftige Landtag in den nächsten fünf Jahren zusammensetzen wird. Bezüglich des Ablaufs der Wahl stellen sich vor allem für Erstwähler viele Fragen. Daher haben wir alle wichtigen Infos und Fakten zum Ablauf der Landtagswahl im Saarland übersichtlich zusammengefasst:

Wie viele Sitze hat der Landtag im Saarland? Wie werden sie verteilt?

Wie kommen die Abgeordneten in den saarländischen Landtag?

Wenn feststeht, welche Parteien die Fünf-Prozent-Hürde geschafft haben, und damit in den Landtag einziehen, wird die Formel des sogenannten „Höchstzahlverfahrens nach d'Hondt“ angewendet. Die Gesamtstimmen der Parteien über fünf Prozent werden dabei durch eins, zwei, drei und so weiter geteilt, bis die 51 höchsten Zahlen feststehen. Die jeweiligen Ergebnisse machen schließlich die Sitze pro Partei aus.

Landtagswahl im Saarland: Wer ist wahlberechtigt?

Die Wahllokale sind am 27. März von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wählerin und jedem Wähler steht es offen, seine Stimme im Vorfeld per Briefwahl abzugeben.

Landtagswahl Saarland 2022: Wie sieht der Stimmzettel aus?

Die Besetzung des Landtags mit Abgeordneten aus Wahlkreis- und Landeslisten spiegelt sich erwartungsgemäß auf dem Stimmzettel wider: Das Saarland ist bei der Landtagswahl 2022 in drei Wahlkreise unterteilt: Neunkirchen (St. Wendel, Saar-Pfalz-Kreis, Neunkirchen), Saarbrücken (Regionalverband Saarbrücken) und Saarlouis (Merzig-Wadern, Saarlouis). Pro Wahlkreis haben die Parteien Kreiswahlvorschläge aufgestellt. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Stimmzettel in den unterschiedlichen Wahlkreisen. Die Landesvorschläge wiederum sind auf allen Stimmzetteln gleich.

Landtagswahl Saarland: Wie kommt Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln zustande?

Die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln richtet sich nach dem Ergebnis der vorangegangenen Landtagswahl. Die Partei mit den meisten Stimmen steht also an erster Stelle, die neu hinzugekommenen Parteien schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an.