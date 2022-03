Alle Infos zum Wahlabend : Landtagswahl Saarland 2022: Schafft die FDP den Einzug in den Landtag?

Die FDP im Saarland will 2022 wieder in den Landtag einziehen. Sie versucht es mit dem Wahlkampfmotto „Ein Land will neu“ und einem Wahlprogramm, das auf Digitalisierung, den Erhalt der Auto- und Stahlindustrie setzt – und bessere Bildung fordert.

Am 27. März ist es soweit: Das Saarland wählt seinen 17. Landtag. Bei der Landtagswahl 2017 war die CDU stärkste Kraft, gefolgt von der SPD. Seitdem regiert wieder eine große Koalition das Saarland – anfangs mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Ministerpräsidentin, seit 2018 mit Tobias Hans als Ministerpräsident. Wird sich daran im März etwas ändern?

Eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD einer dritten Umfrage zufolge klar vor der CDU des amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans. Nach ARD und ZDF meldet auch das Insa-Institut am Wochenende einen klaren Vorsprung der SPD vor der CDU. Bei den kleinen Parteien wird es knapp, die Grünen, die das ZDF besser gesehen hatte, fallen bei Insa wieder auf 5 Prozent.

In der Umfrage, die die „Bild am Sonntag“ veröffentlicht, kommen die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne liegen demnach jeweils bei 5 Prozent, die AfD bei 6 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei könnte nach dem Parteiaustritt Oskar Lafontaines den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen, sie liegt bei 4 Prozent.

Landtagswahl 2022: Wird die FDP in den Landtag einziehen?

Seit zehn Jahren sitzt die FDP nicht mehr im saarländischen Landtag. Auch 2022 muss die Partei um den Einzug bangen. Sie liegt laut der neuesten „BamS“-Erhebung, wie bereits in den Umfragen des ZDF und ARD, bei 5 Prozent.

Die Spitzenkandidatin der FDP, Angelika Hießerich-Peter, gab sich nach der ARD-Umfrage kämpferisch: „Nachdem uns die Umfragen lange Zeit mit 6 und 6,5 Prozent im Landtag gesehen haben, sind wir auch bei dieser Momentaufnahme davon überzeugt, dass wir mit gutem Ergebnis in den Landtag einziehen werden. Wir werden im Schlussspurt noch mehr Gas geben und mit unseren Inhalten deutlich machen, dass es Veränderung im Land nur mit der FDP geben wird.“

Gelingen soll dies mit dem Wahlkampfmotto „Ein Land will neu“ und einem Wahlprogramm, das auf Digitalisierung, den Erhalt der Auto- und Stahlindustrie setzt – und bessere Bildung fordert.

Landtagswahl 2022: Hier finden Sie die Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend

Landtagswahl Saarland 2022: Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnung?

Die Prognose steht fest, sobald die Wahllokale am Wahlabend um Punkt 18 Uhr schließen. Bis zu 100 000 Wählerinnen und Wähler werden nach dem Urnengang zu ihrer Wahl befragt. Die Prognose soll dem späteren Endergebnis möglichst nahekommen. Darum findet die Befragung in ausgewählten Wahlkreisen statt, die einen Schnitt durch das Bevölkerungsbild darstellen sollen oder bei vorherigen Wahlen nahe am Ergebnis waren. Auch zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Konfession werden erfragt, um bei der Prognose ein breites Spektrum abbilden zu können.

In die Hochrechnung fließen ausgezählte Stimmen ein. Darum folgt sie später am Abend und wird immer wieder angepasst. Die tatsächlichen bisherigen Ergebnisse aus den Wahlkreisen, in denen Wählerinnen und Wähler befragt wurden, ersetzen nach und nach die Umfragen, sodass die Rechnung im Laufe des Abends immer genauer wird. Erst bei der Hochrechnung können also Briefwahlergebnisse einbezogen werden. Darum haben diese oft das Potenzial, das prognostizierte Ergebnis zu kippen.