Alle Infos im Überblick : Landtagswahl im Saarland 2022: Hier sehen Sie die Wahl live im TV und als Stream

Am 27. März steht die Landtagswahl im Saarland an. Hier erfahren Sie, wo Sie die Wahl im Stream, live im TV, im Radio, im Videotext und im Ticker verfolgen können.

Am 27. März können Saarländer zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme im Wahllokal oder bereits früher per Briefwahl abgeben. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die ersten Prognosen zur Landtagswahl im Saarland veröffentlicht. Diese stützen sich auf Befragungen von Wählern und Wählerinnen. Hochrechnungen werten bereits ausgezählte Stimmen aus und werden in der Regel zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr am Wahlabend veröffentlicht. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird nach der Auszählung aller Stimmzettel inklusive der Briefwahlstimmen veröffentlicht. Damit ist aber meist nicht vor dem späten Abend zu rechnen.