Spitzenkandidatin der Saar-FDP im Porträt : Ein Ereignis in ihrer Heimat Mettlach trieb Angelika Hießerich-Peter 2015 in die Politik

Angelika Hießerich-Peter ist Spitzenkandidatin der Landesliste der Saar-FDP für die Landtagswahl am 27. März. Die seit 20 Jahren selbständige Unternehmerin ist 2016 in die FDP Saar eingetreten. Foto: Oliver Dietze

Saarlouis Ein Ereignis in ihrer Heimatgemeinde Mettlach brachte Angelika Hießerich-Peter 2015 dazu, in die Politik zu gehen. Sie schloss sich der FDP an. Nun will sie die Partei Ende März als Spitzenkandidatin zurück in den Landtag führen. Wer ist die Frau, die bald im Landtag oder gar im Kabinett sitzen könnte?