„Das Saarland haben wir verloren“ : Bundes-CDU geht laut Medienberichten auf Distanz zu Tobias Hans

Glaubt die Bundes-CDU selbst schon gar nicht mehr an einen Sieg von Tobias Hans bei der Landtagswahl im Saarland? Generalsekretär Mario Czaja soll vor 60 Teilnehmern einer internen Videokonferenz die Wahl schon verloren gegeben haben.

Der Spiegel analysierte am Mittwoch, dass die Bundes-CDU vor der Landtagswahl im Saarland bereits „spürbar auf Distanz zu ihrem saarländischen Spitzenkandidaten gegangen“ sei. Nun berichtet das Nachrichtenportal „The Pioneer“ , dass die Bundes-CDU selbst nicht mehr an einen Sieg von Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Tobias Hans glaubt.

Generalsekretär Mario Czaja soll am vergangenen Mittwoch in einer Videokonferenz gesagt haben: „Das Saarland haben wir verloren.“ Das Nachrichtenportal beruft sich auf Teilnehmer. Zu dem Termin, zu dem die CDU-Parteizentrale geladen hatte, waren demnach rund 60 Personen zugeschaltet. Czajas Aussage habe „ungläubiges Staunen“ in der Runde verursacht. Mit der Briefwahl hätten die meisten Wähler bereits ihr Urteil abgegeben, soll der Generalsekretär argumentiert haben.