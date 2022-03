Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnis : Landtagswahl 2022 im Saarland: Zieht die AfD ins Parlament ein?

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im saarländischen Landtag. Wird auch die AfD ins Parlament einziehen? Alle Umfragen, Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse im Überblick.

Neusten Umfragen zufolge droht die CDU ihre Regierungsmehrheit im Saarland zu verlieren. CDU und SPD regieren derzeit gemeinsam in einer Großen Koalition, geführt von Tobias Hans (CDU). Er trat 2018 die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an, als diese in die Bundesregierung wechselte.

Drei Tage vor der Landtagswahl im Saarland konnte die SPD um Spitzenkandidatin Anke Rehlinger im Saarland ihren klaren Vorsprung vor der CDU und Spitzenkandidat Tobias Hans noch weiter ausbauen. Spannung wurde bei den kleinen Parteien vermutet, weil gleich mehrere um den Einzug in den Landtag bangen müssen.

Die AfD kam in der letzten Umfrage auf 6,5 Prozent. Die Grünen lagen bei 5,5 Prozent, was nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag bedeuten würde. Die FDP müsste mit fünf Prozent bangen, die Linke wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

Landtagswahl im Saarland: AfD steht ohne Landesliste da

Einen Spitzenkandidaten der AfD für die Landtagswahl gibt es nicht. Die Nummer eins auf der Liste im Regionalverband Saarbrücken, Josef Dörr, soll aus der Partei fliegen, weil er 2015 versucht haben soll, mit Rechtsextremisten Absprachen zu treffen. Der Rauswurf ist aber noch nicht rechtskräftig.

Die Nummer eins im Wahlkreis Neunkirchen, Christoph Schaufert, ist bereits ausgeschlossen, weil er hinter der Rücknahme der Landesliste stecken soll, er wehrt sich aber noch. Und der Spitzenkandidat im Wahlkreis Saarlouis, Carsten Becker, hat auch mit Blick auf Josef Dörr eine Erklärung unterzeichnet, in der es heißt: „Lieber keinen Wiedereinzug in den Landtag als weitere fünf Jahre Fremdschämen.“

41 der 51 Sitze im Landtag werden über die Wahlkreislisten vergeben. Hat eine Partei keine Landesliste, erhält sie alle ihr nach Wahlergebnis zustehenden Mandate über die Kreislisten. Die AfD ist in allen drei Wahlkreisen wählbar. Das heißt nicht, dass bei einem Einzug in den Landtag alles friedlich verlaufen würde. Für die Gründung einer AfD-Fraktion im Landtag sind drei Abgeordnete erforderlich.

Schafft die Partei die Fünf-Prozent-Hürde und zieht in den Landtag ein, könnte es zu einer Fraktion kommen, deren Mitglieder sich spinne Feind sind.

Schaufert und Becker sind mit Dörrs Sohn Michel verbündet, der seinen Vater politisch bekämpft und im Januar „zum Wohle der Partei“ die Landesliste zurückgezogen hatte. Dafür bekam er Rückendeckung von fast allen Kreisvorständen. Der Bundesvorstand bewertete die Sache indes anders und warf Michel Dörr, wie auch Christoph Schaufert, hochkant aus der Partei – „aufgrund vorsätzlichen und schwer parteischädigenden Verhaltens“.

Es gebe „den festen Willen“, mit Josef Dörr keine gemeinsame Sache zu machen, ist aus dem Lager seiner Gegner zu hören. AfD-Landeschef Wirth hält dagegen: Wenn es um Pfründe und „einen Topf mit Geld“ gehe, würden sich die drei schon zusammenraufen.

Landtagswahl im Saarland: Schafft die AfD den Einzug ins saarländische Parlament?

Bei der letzten Landtagswahl im März 2017 hatte die AfD 6,2 Prozent der Stimmen bekommen und war mit drei Abgeordneten erstmals in den saarländischen Landtag eingezogen. Ein Überblick über die Stimmenanteile und die Sitzverteilung bei der Landtagswahl 2022 im Saarland:

Landtagswahl im Saarland: AfD-Bundeschef mit eindeutiger Botschaft

Kurz vor der Landtagswahl kam AfD-Bundeschef Tino Chrupalla ins Saarland – und hatte eine eindeutige Botschaft an seine Parteifreunde im Gepäck: „Reißt euch zusammen!“

Die nächsten fünf Jahre sollten genutzt werden, um den Landesverband zu konsolidieren und eine ordentliche Oppositionsarbeit zu machen, sagte Chrupalla bei einer Wahlkampfkundgebung im Theater am Ring in Saarlouis. Alle müssten sich an einen Tisch setzen, um über die Probleme zu reden und Persönliches hinten anzustellen. Chrupalla sagte, für eine starke Opposition brauche die AfD am Sonntag ein starkes Ergebnis.