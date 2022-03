Am 27. März ist es im Saarland soweit : Der Parteien-Check: Alle Positionen der Parteien vor der Landtagswahl im Überblick (mit Bildergalerie)

Saarland Am 27. März wird im Saarland der neue Landtag gewählt. Die Saarbrücker Zeitung hat sechs Parteien vor der Wahl je fünf Fragen zu acht Themenbereichen gestellt. Hier gibt es alle Antworten.

An diesem Sonntag ist es soweit. Dann geht es im Saarland an die Wahlurne – und damit um die nächste Regierung. Denn bei der Landtagswahl entscheidet sich dann auch, wer das Bundesland in den kommenden Jahren, bis 2027, anführen wird. Wird das weiterhin Tobias Hans (CDU) sein, der das Amt des Ministerpräsidenten im März 2018 von Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm? Oder avanciert doch Anke Rehlinger von der SPD zur Landeschefin des Saarlandes? Die amtierende Wirtschaftsministerin lag in den letzten Umfragen stets vor Hans. Teils deutlich. Sie wäre nach AKK die zweite Frau in diesem Amt.