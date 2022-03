Vor der Landtagswahl im Saarland : „heute-show“ – ZDF-Moderator Oliver Welke macht sich über Hans und Rehlinger lustig

Saarbrücken Wenige Tage vor der Landtagswahl im Saarland schießt Moderator Oliver Welke in der „heute-show“ gegen den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans und Anke Rehlinger. Das sind die Hintergründe.

„heute show“: Oliver Welke witzelt über Wahlkampf von Tobias Hans und Anke Rehlinger

„Für alle, die sich in diesen Zeiten nach einem Hauch Normalität sehnen, im Saarland wird am Sonntag gewählt“, erklärte Welke zu Beginn des Beitrags über die Landtagswahl. Besonders im Fokus des ZDF-Moderators standen dabei die ungewöhnlichen Wahlkampf-Methoden von Tobias Hans (CDU) und Anke Rehlinger (SPD). Wenige Tage vor Wahl erkrankten die beiden Spitzenkandidaten nämlich kurz nacheinander an Corona. Damit Rehlinger ihren Wählern trotzdem nah sein konnte, nahmen ihre SPD-Kollegen Pappfigur „Anke“ zum Endspurt im Wahlkampf mit.

Hans tourte trotz Quarantäne mit seinem Team ebenfalls durch das Saarland – als „Robi-Tobi“. Ein Telepräsenzroboter auf Rollen, den der Ministerpräsident von seinem Computer aus selbst steuern konnte, um sich so per Livevideo von Angesicht zu Angesicht mit potenziellen Wählern zu unterhalten. „So kriegt man die Internet-Kids von heute“, kommentiert Welke und vergleicht „Robi-Tobi“ mit der Kinder-Sendung „Robbi, Tobbi und das Fliewatüü“ aus dem Jahr 1972.

Bereits Mitte März machte sich die „heute-show“ über Hans lustig, als er sich in einem selbst gedrehten Handy-Video vor einer Tankstelle über „irre“ Spritpreise aufregt (die SZ berichtete). In dem Video forderte er eine Spritpreisbremse und betonte emotional, dass diese Preise jetzt alle treffen würden, nicht nur die Geringverdiener. Der Staat bereichere sich, so der Vorwurf von Hans an die Bundesregierung. Das Video wurde in sozialen Medien gepostet, verbreitete sich in Windeseile und stieß auch auf viel Kritik. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann bezeichnet Hans aufgrund der Art der Aufnahme als den „deutschen Selenskyj“.