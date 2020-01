Pläne für Saarbrücker Eventhalle : Landtags-Opposition vermisst Standort für Saarbrücker Groß-Halle

Saarbrücken Linke und AfD sehen OB Conradt (CDU) und Landesregierung in der Pflicht, die Planungen zu beschleunigen. Saar-Wirtschaft begrüßt Event-Hallen-Konzept.

Die Ankündigung des Saarbrücker Oberbürgermeisters Uwe Conradt (CDU), eine Groß-Halle für 10 000 Besucher in Saarbrücken bauen zu wollen (die SZ berichtete), ist von der Landtags-Opposition teils scharf kritisiert worden. „Er soll endlich mal machen, statt nur zu reden“, sagte AfD-Fraktionschef Josef Dörr, 81, der SZ. Die Stadtoberen in Saarbrücken hätten bereits vor fünf Jahren gewusst, dass die 50 Jahre alte Saarlandhalle in zehn Jahren nicht mehr für große Veranstaltungen tauglich sei, erklärte der Quierschieder. Jetzt komme Conradt mit dem Argument, dass die Saarlandhalle in fünf Jahren erledigt sei. „Daran sieht man, wie unausgegoren die Debatte bei den beiden großen Parteien CDU und SPD in diesem Land läuft. Das langweilt mich furchtbar“, betonte der AfD-Saar-Chef. Dörr kritisierte Conradt scharf dafür, dass er zwar eine Eventhalle ankündige, jedoch keinen Bauplatz dafür präsentiere. „Ideal dafür wäre das alte Messegelände mit Autobahnabfahrt und Bahnanschluss gewesen. Doch das hat man leider bereits verkauft“, sagte Dörr. Conradt müsse jetzt schnellstmöglich sagen, wo die Großhalle hinkommen solle. Sonst drohe eine weitere Hängepartie.

Die Linksfraktion begrüßte die Ankündigung des Saarbrücker OB Conradt, zusätzlich zum geplanten Kongresszentrum eine neue Eventhalle bauen zu wollen. Der jugendpolitische Sprecher Dennis Lander forderte dafür aber ein klares Konzept der Stadtverwaltung und CDU/SPD-Landesregierung. „Saarbrücken braucht schon lange eine Halle, in der größere Konzerte und zeitgemäße Groß-Events stattfinden können“, sagte Lander. Die Saarlandhalle sei in der 60er und 70er Jahren modern und im Vergleich zu anderen Städten „top“ gewesen. Sie genüge aber den heutigen Ansprüchen schon allein von der Bühnenhöhe nicht mehr. „Wir sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefallen, größere Events finden eher in Luxemburg oder Mannheim statt“, beklagte Lander. Es sei schon viel „geschwätzt“ worden, jetzt sollte langsam mal ernsthaft „geschafft“ werden, forderte der mit 26 Jahren jüngste Landtagsabgeordnete. Passiert sei bislang vor allem deshalb nichts, weil die Finanzierung ungeklärt geblieben sei, sagte Lander.