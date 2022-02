Landtag im Saarland : Das machten Saarlands 51 Landtagsabgeordnete vor ihrer Karriere als Politiker (mit Grafiken)

Saarbrücken Im saarländischen Landtag sitzen aktuell 51 Abgeordnete. Doch was machten die Politiker eigentlich davor? Ein Blick auf deren Lebensläufe gibt nun Aufschluss darüber – und zeigt: Im Saar-Landtag dominieren praktische Berufe wie in keinem anderen Parlament.

Im Saarland haben mehrheitlich Handwerker und Ingenieure das Sagen. Das hat eine Lebenslauf-Analyse der Abgeordneten im saarländischen Landtag hervorgebracht. In keinem anderen der 15 deutschen Parlamente ist der Anteil der Handwerke und Ingenieure demnach so hoch. Einzig in den Landtagen in Brandenburg und Sachsen stellen sie ebenfalls die größte Berufsgruppe.