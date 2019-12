Solidarität mit den Beschäftigten : Landtag will sich für Gusswerke stark machen

Saarbrücken Das Parlament fordert den Erhalt der Gusswerke im Saarland und eine Unterstützung der entlassenen Arbeiter.

Der saarländische Landtag hat sich mit den Beschäftigten der Gusswerke Saarbrücken solidarisch erklärt. Am Mittwoch stimmten alle Fraktionen für einen entsprechenden Antrag von CDU und SPD. Er richtet sich als Appell auch an die bisherigen Kunden der insolventen Traditionsgießerei. Vor einer Woche erfuhren 600 von 1000 Mitarbeitern der früheren Halberg Guss, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das Parlament fordert die Landesregierung nun auf, sich weiter für den Erhalt der Gusswerke einzusetzen, mit Insolvenzverwalter Franz Abel und dem möglichen Investor, der Ferraro Group aus Neunkirchen, ebenso zu sprechen wie mit „potenziellen weiteren Kunden“. Außerdem wird die Regierung aufgefordert, die Entlassenen gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit zu unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur Qualifizierung zu bieten. Auch soll das Land prüfen, ob es Gelder aus dem Europäischen Globalisierungsfonds in Anspruch nimmt. Der Topf soll bei Massenentlassungen helfen, in der deutschen Automobilbranche kam er bei Opel und beim Reifenhersteller Goodyear zum Einsatz.