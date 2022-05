Landtag im Saarland : Wie alt die Saar-Abgeordneten im Schnitt sind, welchen Schulabschluss sie haben – und was sie vor der Polit-Karriere machten (mit Grafiken)

Wie alt die Saar-Abgeordneten im Schnitt sind, welchen Schulabschluss sie haben – und was sie vor der Polit-Karriere machten (mit Grafiken)

Saarbrücken Im saarländischen Landtag sitzen 51 Abgeordnete. Was sie vor ihrer Karriere als Politiker machten und warum der Saar-Landtag nicht nur vergleichsweise jung ist, sondern auch sehr weiblich, zeigt eine aktuelle Analyse. Die SZ hat diese ausgewertet. Hier die Ergebnisse.

Die Abgeordneten im Saarland sind im Schnitt 46 Jahre jung. Das hat eine Analyse der „Auftragsbank“, eine Internet-Plattform für Handwerk und Industrie, ergeben. Damit ist das Durchschnittsalter im Saar-Landtag um etwa acht Jahre gesunken. In der Legislaturperiode 2017 bis 2022 hatte dieses noch bei 54 Jahre gelegen.

Bei einem Blick auf das Durchschnittsalter anderer Landtage zeigt sich außerdem, dass der saarländische Landtag damit der zweitjüngste in ganz Deutschland ist. Nur die Parlamentarier im Berliner Senat sind um ein Jahr jünger (45 Jahre). Die Abgeordneten im Landtag Bayern und Schleswig-Holstein sind dagegen bereits 54 Jahre alt, in Niedersachsen liegt der Wert bei 53.

Interessant ist demnach außerdem: Im Saarland sind sechs Prozent aller Abgeordneten zwischen 18 und 28 Jahre alt. Einzig in der Hamburgischen Bürgerschaft ist diese Altersgruppe häufiger vertreten (8,2 Prozent). Schlusslicht ist auch hier Bayern: Im Süden der Republik repräsentieren diese Altersgruppe gerade einmal 0,98 Prozent der Parlamentarier.

Landtag im Saarland: Mehrheit Akademiker und mit Jura-Studium

Daraus geht hervor, dass 33 der 51 Abgeordneten studiert haben, während 16 nach der Schullaufbahn eine Ausbildung absolvierten. Damit liegt das Saarland voll im Bundestrend: In den meisten deutschen Landtagen sitzen mehrheitlich Akademiker. Demzufolge überrascht es auch nicht, dass ein Gros der saarländischen Abgeordneten die Schule mit dem Abitur verlassen hat. Insgesamt 33 – und damit einer mehr als im letzten Landtag. Elf weitere Abgeordnete haben die Schule mit der Mittleren Reife abgeschlossen, zwei verließen die Schule nach der 9. Klasse. Das sind drei weniger als in der letzten Legislaturperiode.

Und wie ging es nach der Schule weiter? Auch das hat die „Auftragsbank“ in ihrer Analyse herausgefunden. So bildeten sich nach der Schullaufbahn etwa 21 der 51 Abgeordneten im Bereich „Recht und Verwaltung“ fort: sei es mit einer Ausbildung oder noch häufiger mit einem Studium. Denn der dominanteste Beruf dieser Gruppe ist der des Anwalts. Am zweithäufigsten sind Handwerker und Ingenieure im Saar-Landtag vertreten (neun), gefolgt von Sprach-, Literatur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlern mit sechs Abgeordneten.