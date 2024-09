Landtag einheitlich für Wald-Rodung für Uni-Erweiterung SPD: Aktivisten sollen von Bäumen runterkommen und reden

Alle Fraktionen im saarländischen Landtag sprechen sich für die Rodung eines Teils des St. Johanner Stadtwaldes an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken aus. Auf einer 4,5 Hektar großen Waldfläche, zum Teil bewachsen mit 200 Jahre alten Buchen, will die Uni ihren Campus erweitern. Gegen die Rodungs- und Bebauungspläne setzt sich die Bürgerinitiative „Hanni bleibt“ ein. Zudem haben Umweltaktivisten am vergangenen Wochenende ein Protestcamp mit Baumhäusern im Wald eingerichtet.